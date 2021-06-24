Стрижка волос и маникюр в июле 2021: благоприятные и плохие даты по лунному календарю

Все женщины желают быть красивыми. И давно нет ничего зазорного в том, чтобы часто посещать салоны красоты. Если при этом еще выбирать благоприятный день по лунному календарю, то результат вас будет радовать еще долгое время и вмешательство никак не навредит ни вашему здоровью, ни вашим делам.
Луна очень сильно влияет на все процедуры, которые мы проводим с собой. Стрижка волос или ногтей в неправильный день, может испортить их внешний вид. Спланируйте ваши процедуры красоты по нашему лунному календарю и будьте всегда красивы!
Для стрижки волос: 2, 5, 10, 13, 19, 21, 22, 25, 31 июля
Делать маникюр, покрытие ногтей, наращивание, педикюр: 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16 и 25 июля.
Обращаться к стоматологу для отбеливания зубов: 6, 7, 8, 12-21 июля.
Уколы ботокса, биоревитализация, увеличение губ: 13, 15 июля.
Омолаживающие процедуры дома и у косметолога: 9, 10, 13, 22, 23 июля.
Удалять нежелательные волосы на теле: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25-31 июля.
Неблагоприятные дни в июле - 10 и 24. Это будут новолуние и полнолуние.