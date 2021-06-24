Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 июня 2021 в России и мире

• День Парада Победы 1945 года
• Праздник иконы Божией Матери «Достойно есть»
• Праздник чувств (Celebration of the Senses)
• Международный день феи (International Fairy Day)
• День разноцветных стекол
• День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы
• День Республики Чувашия
• Католическое Рождество Иоанна Крестителя (Saint John the Baptist Day)
• День НЛО (UFO Day) - США
• День фермера (Farmer Day) - Перу
• День рыбы - Конго
• День вторичного использования (National Upcycling Day) - США
• Ночь летнего солнцестояния (Jonsmessa) - Исландия
• День энергопотребления (National Energy Shopping Day) - США
• Праздник солнца «Инти Райми» (Inti Raymi) - Перу
• День оживающих музеев (Museum Comes to Life Day) - США
• День замороженной конфеты (National Bomb Pop Day) - США
• День рукопожатий (National Handshake Day) - США
• День независимости - Шотландия
• День работников машиностроительной промышленности - Азербайджан
• День «Проплыви круг» (Swim a Lap Day) - США
• День пралине (National Pralines Day) - США
• День Квебека (National Day of Quebec) - Канада
• День битвы при Бэннокберне (Bannockburn Day) - Шотландия
• Яанов день (Jaanipaev) - Эстония
• День города Манила (Manila Day) - Филиппины
• День рождения святого Кабира (Kabir Jayanti) - Индия
• День кабокло (Dia do Caboclo) - Бразилия
• День битвы при Карабобо (Battle of Carabobo Day) - Венесуэла
• Праздник «Сан-Хуан Баутиста» (Fiesta de San Juan Bautista) - Эквадор
• Именины у Ефрема, Варфоломея, Варнавы, Марии
• Варфоломей и Варнава (Варнава Земляничник)
Важные даты
1795 Екатерина II учредила Подольскую губернию Российской империи.
1812 армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.
1899 на Кольском полуострове основан город-порт Полярный (ныне город Полярный). В годы Великой Отечественной войны был главной базой Северного флота.
1931 в «Правде» напечатана статья Максима Горького «Об антисемитах».
1934 столица Украины перенесена из Харькова в Киев.
1935 в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога.
1937 пленум ЦК ВКП(б) прервал выступление одного из лидеров Коминтерна Осипа Пятницкого, потребовавшего прекратить репрессии со стороны НКВД (на следующий день глава НКВД Н. Ежов объявил Пятницкого агентом царской охранки).
1945 Парад Победы на Красной площади. Парад принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Кульминацией парада стало бросание нацистских штандартов и знамён к мавзолею Ленина.
1951 началось коммерческое цветное телевещание (CBS).
1959 в Москве Н. С. Хрущёв пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать».
1973 Леонид Брежнев во время посещения с официальным визитом США заявил о том, что холодная война закончена.
1982 запущен «Союз-Т-6» с первым французским космонавтом на борту (Жан-Лу Кретьеном).
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend