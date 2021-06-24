Какой сегодня церковный праздник 24 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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24.06
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Какой сегодня церковный праздник 24 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:546/24/2021Фото: PxHere
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Сегодня строго запрещается косить сено и рвать траву. Это может навлечь ненастье.

церковь
24 июня поста нет

Православные праздники 24 июня

Троицкая седмица
Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа)
Преподобного Варнавы Ветлужского
Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита
Иконы Божией Матери: «Достойно есть» (Милующая)

Народные праздники

День Варнавы

Этот праздник посвящен памяти апостола от 70 Варнавы (Иосифа), епископа Медиоланского.

По народным поверьям в эту пору начинаются русальные дни. Водные духи становятся видимыми, веселятся и устраивают свадьбы. Они способны завести человека в глухое место и защекотать до смерти. Во многих областях в эту ночь устраивают гуляния, на которых разводят костры, танцуют и поют.

В этот день запрещается косить сено и рвать траву. Это может навлечь ненастье.

Бледное солнце на рассвете предвещает вечерний дождь.

Приметы


  • Звезды мерцают зеленоватым светом – к ясному дню.
  • Вороны садятся на самые низкие ветви деревьев и чистятся – к дождю.
  • В солнечный день голуби прячутся – жди непогоды.
  • Пчелы с утра в поле не летят, а в ульях сидят и сильно жужжат – к осадкам.
  • Мелкие птицы забиваются в середину кроны деревьев – к ненастью.

Источник: my-calend

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