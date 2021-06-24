Какой сегодня церковный праздник 24 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 24 июняТроицкая седмица
Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа)
Преподобного Варнавы Ветлужского
Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита
Иконы Божией Матери: «Достойно есть» (Милующая)
Народные праздники
День Варнавы
Этот праздник посвящен памяти апостола от 70 Варнавы (Иосифа), епископа Медиоланского.
По народным поверьям в эту пору начинаются русальные дни. Водные духи становятся видимыми, веселятся и устраивают свадьбы. Они способны завести человека в глухое место и защекотать до смерти. Во многих областях в эту ночь устраивают гуляния, на которых разводят костры, танцуют и поют.
В этот день запрещается косить сено и рвать траву. Это может навлечь ненастье.
Бледное солнце на рассвете предвещает вечерний дождь.
Приметы
- Звезды мерцают зеленоватым светом – к ясному дню.
- Вороны садятся на самые низкие ветви деревьев и чистятся – к дождю.
- В солнечный день голуби прячутся – жди непогоды.
- Пчелы с утра в поле не летят, а в ульях сидят и сильно жужжат – к осадкам.
- Мелкие птицы забиваются в середину кроны деревьев – к ненастью.
Источник: my-calend