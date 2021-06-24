В России нет коронавируса "дельта плюс", заявили в "Векторе"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России нет коронавируса "дельта плюс", заявили в "Векторе"

9:40:066/24/2021Фото: Нас травят?
0

Российские ученые пояснили, что в стране пока не обнаружен новый индийский штамм коронавируса.

Коронавирус мутирует и становится более агрессивным

В настоящее время в России не зафиксирован вариант коронавируса "дельта плюс", его потенциал еще только будет изучаться, заявили в ГНЦ "Вектор".

Ранее появились сообщения об обнаружении в Индии нового штамма коронавируса "дельта плюс" и выявлении 22 случаев заражения в трех штатах страны. Индийские ученые пояснили, что этот вариант "вызывает беспокойство". По версии специалистов, у нового штамма все показатели более агрессивные, чем у предыдущих - повышенная проницаемость и более сильное связывание с рецепторами клеток легких.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в постоянном режиме изучает вирусный пейзаж и анализирует данные о возникающих разновидностях нового коронавируса в мире. В настоящее время вариант "дельта плюс" в Российской Федерации не зафиксирован и неизвестно, какое место данная разновидность займет среди других циркулирующих вариантов",- говорится в сообщении.

«Эпидемический потенциал варианта "дельта плюс" еще предстоит оценить, приняв во внимание способность к передаче, влияние на течение болезни и восприимчивость к антителам переболевших и привитых», - уточнили в "Векторе", пишут РИА Новости.

Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Названа вакцина, которая оказалась неэффективна против COVID-19
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Убийство в детском лагере: названа реальначя причина
Трагедия в детском лагере: почему убили юную вожатую
Привитым «Спутником V» понадобится вакцинация другим препаратом
коронавирусновый вариантиндийский штамм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бетономешалка сбила 11-летнего мальчика в Новосибирске. Подробности ЧП
    9:36:58 6/24/2021
    Бетономешалка сбила 11-летнего мальчика в Новосибирске. Подробности ЧП
    БердскКоронавирус в Бердске бушует: Новые данные о зараженных на 24 июня 2021
    9:35:20 6/24/2021
    Коронавирус в Бердске бушует: Новые данные о зараженных на 24 июня 2021
    БердскВесь Микрорайона Бердска лишат воды на три дня: Горяченькая исчезнет с 28 июня 2021
    9:23:00 6/24/2021
    Весь Микрорайона Бердска лишат воды на три дня: Горяченькая исчезнет с 28 июня 2021
    Календарь дачника на 24 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:34 6/24/2021
    Календарь дачника на 24 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскДорогу на кладбище Бердска в 2021 году пообещал отремонтировать вице-мэр Владимир Захаров
    9:16:40 6/24/2021
    Дорогу на кладбище Бердска в 2021 году пообещал отремонтировать вице-мэр Владимир Захаров
    В Москве скончался легендарный диктор СССР Виктор Балашов
    9:12:58 6/24/2021
    В Москве скончался легендарный диктор СССР Виктор Балашов
    Португалия-Франция - 2:2. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата Европы-2020
    8:56:58 6/24/2021
    Португалия-Франция - 2:2. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата Европы-2020
    Труп создателя антивируса Джона Макафи был найден в испанской тюрьме
    8:41:22 6/24/2021
    Труп создателя антивируса Джона Макафи был найден в испанской тюрьме
    Какой сегодня церковный праздник 24 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:54 6/24/2021
    Какой сегодня церковный праздник 24 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 июня 2021 в России и мире
    7:40:55 6/24/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 июня 2021 в России и мире