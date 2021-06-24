В России нет коронавируса "дельта плюс", заявили в "Векторе"

В настоящее время в России не зафиксирован вариант коронавируса "дельта плюс", его потенциал еще только будет изучаться, заявили в ГНЦ "Вектор".
Ранее появились сообщения об обнаружении в Индии нового штамма коронавируса "дельта плюс" и выявлении 22 случаев заражения в трех штатах страны. Индийские ученые пояснили, что этот вариант "вызывает беспокойство". По версии специалистов, у нового штамма все показатели более агрессивные, чем у предыдущих - повышенная проницаемость и более сильное связывание с рецепторами клеток легких.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в постоянном режиме изучает вирусный пейзаж и анализирует данные о возникающих разновидностях нового коронавируса в мире. В настоящее время вариант "дельта плюс" в Российской Федерации не зафиксирован и неизвестно, какое место данная разновидность займет среди других циркулирующих вариантов",- говорится в сообщении.
«Эпидемический потенциал варианта "дельта плюс" еще предстоит оценить, приняв во внимание способность к передаче, влияние на течение болезни и восприимчивость к антителам переболевших и привитых», - уточнили в "Векторе", пишут РИА Новости.