Дорогу на кладбище Бердска в 2021 году пообещал отремонтировать вице-мэр Владимир Захаров

Дорога до кладбища Бердска в 2021 году будет отремонтирована. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Как отметил Захаров, ремонт пройдет в рамках "Безопасные и качественные дороги", но за деньги собственного бюджета.
- Думаю, что каждый из бердчан проезжал по этой дороге и видел в каком она состоянии. Дорога будет отремонтирована,- сказал вице-мэр города вчера, 23 июня.
Напомним. что в 2020 году рабочие отремонтировали 416 метров дорожного полотна на ул. Полевой. Деньги на данное мероприятие выделил малый совет при главе Бердска из бюджета в размере 6,6 млн рублей.