Дорогу на кладбище Бердска в 2021 году пообещал отремонтировать вице-мэр Владимир Захаров
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Дорогу на кладбище Бердска в 2021 году пообещал отремонтировать вице-мэр Владимир Захаров

9:16:406/24/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Как отметил чиновник, в порядок будет приведено 1,5 километра дорожного полотна. В 2020 году ремонт был выполнен на 416 метрах.

Владимир Захаров сообщил, что дороги будут приведены в порядок

Дорога до кладбища Бердска в 2021 году будет отремонтирована. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как отметил Захаров, ремонт пройдет в рамках "Безопасные и качественные дороги", но за деньги собственного бюджета.

- Думаю, что каждый из бердчан проезжал по этой дороге и видел в каком она состоянии. Дорога будет отремонтирована,- сказал вице-мэр города вчера, 23 июня.

Напомним. что в 2020 году рабочие отремонтировали 416 метров дорожного полотна на ул. Полевой. Деньги на данное мероприятие выделил малый совет при главе Бердска из бюджета в размере 6,6 млн рублей.

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