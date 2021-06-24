Труп создателя антивируса Джона Макафи был найден в испанской тюрьме

Джон Макафи, бизнесмен, создатель антивируса и владелец компании McAfee накануне был найден мертвым в своей тюремной камере в Барселоне. По предварительным данным, он мог совершить суицид. Отметим, что за пару часов до обнаружения его трупа Национальный суд Испании постановил экстрадировать его в Америку по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
По информации El Pais, 75-летний предприниматель был найден своей камере в тюрьме, которая расположена в пригороде Барселоны. Врачи учреждения пытались вернуть его к жизни, но безрезультатно.
По сообщению департамента юстиции Каталонии, по всем признакам Макафи совершил суицид. Отметим, что он был очень яркой фигурой в IT-мире. Именно его фирма первой в мире выпустила антивирусную программу для коммерческого использования.