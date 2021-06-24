Португалия-Франция - 2:2. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата Европы-2020

Вчера, 23 июня, в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена состоялся матч группового этапа группы F в рамках Евро-2020 между сборными Португалии и Франции. Отметим, что еще до встречи в Будапеште французы позаботились о своем выходе в 1\8 финала, а вот португальцам нужно было набрать хотя бы одно очко. И они сразу же взялись за дело – уже на первых минутах Криштиану Рональдо начал атаковать ворота и открыл счет. На 31 минуте реализовал пенальти за фол со стороны Юго Льориса. Примечательно, что раньше Роналду французам не забивал.
После этого португальцы начали только обороняться, но сборная Франции не собиралась сдаваться и перед перерывом забила им ответный гол. Килиан Мбаппе заработал 11-метровый, а Карим Бензема уверенно разобрался с вратарем. А уже в самом начале второго тайма Бензема сделал дубль. Поль Погба дал пас на свободное место в штрафной, а форвард "Реала" с ходу пробил и попал в дальний угол. Но это было не все. Жюль Кунде сыграл рукой в своей штрафной, и Роналду снова забил пенальти - 2:2.