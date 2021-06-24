Плей-офф 2021: Кто с кем играет в 1/8 финала ЕВРО-2020, где пройдут матчи

Кто с кем играет в 1/8 финала ЕВРО-2020, где пройдут матчи и какие могут быть пары в 1/4 финала. На ЕВРО-2020 закончился групповой этап и определились все пары 1/8 финала.
Время начала матчей указано в СЕТ
1/8 финала
1: Уэльс - Дания (18:00, суббота, 26 июня, Амстердам)
2: Италия - Австрия (21:00, суббота, 26 июня, Лондон)
3: Нидерланды - Чехия (18:00, воскресенье, 27 июня, Будапешт)
4: Бельгия - Португалия (21:00, воскресенье, 27 июня, Севилья)
5: Хорватия - Испания (18:00, понедельник, 28 июня, Копенгаген)
6: Франция - Швейцария (21:00, понедельник, 28 июня, Бухарест)
7: Англия - Германия (18:00, вторник, 29 июня, Лондон)
8: Швеция - Украина (21:00, среда, 29 июня, Глазго)
1/4 финала
ЧФ1: Франция/Швейцария - Хорватия/Испания (18:00, пятница, 2 июля, Санкт-Петербург)
ЧФ2: Бельгия/Португалия - Италия/Австрия (21:00, пятница, 2 июля, Мюнхен)
ЧФ3: Нидерланды/Чехия - Уэльс/Дания (18:00, суббота, 3 июля, Баку)
ЧФ4: Швеция/Украина - Англия/Германия (21:00, суббота, 3 июля, Рим)
1/2 финала
ПФ1: Победитель ЧФ2 - победитель ЧФ1 (21:00, вторник, 6 июля, Лондон)
ПФ2: Победитель ЧФ4 - победитель ЧФ3 (21:00, среда, 7 июля, Лондон)
Финал
Победитель ПФ1 - победитель ПФ2 (21:00, 11 июля, Лондон)