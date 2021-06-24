Плей-офф 2021: Кто с кем играет в 1/8 финала ЕВРО-2020, где пройдут матчи
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Плей-офф 2021: Кто с кем играет в 1/8 финала ЕВРО-2020, где пройдут матчи

9:59:036/24/2021Фото: AFP via Getty Images
0

На ЕВРО-2020 закончился групповой этап и определились все пары 1/8 финала.

Кто с кем сыграет в плей-офф ЕВРО-2020

Кто с кем играет в 1/8 финала ЕВРО-2020, где пройдут матчи и какие могут быть пары в 1/4 финала. На ЕВРО-2020 закончился групповой этап и определились все пары 1/8 финала.

Время начала матчей указано в СЕТ

1/8 финала
1: Уэльс - Дания (18:00, суббота, 26 июня, ﻿Амстердам)
2: Италия - Австрия (21:00, суббота, 26 июня, Лондон)
3: Нидерланды - Чехия (18:00, воскресенье, 27 июня, Будапешт)
4: Бельгия - Португалия (21:00, воскресенье, 27 июня, Севилья)
5: Хорватия - Испания (18:00, понедельник, 28 июня, Копенгаген)
6: Франция - Швейцария (21:00, понедельник, 28 июня, Бухарест)
7: Англия - Германия (﻿18:00, вторник, 29 июня, Лондон)
8: Швеция - Украина (21:00, среда, 29 июня, Глазго)

1/4 финала
ЧФ1: Франция/Швейцария - Хорватия/Испания (18:00, пятница, 2 июля, Санкт-Петербург)
ЧФ2: Бельгия/Португалия - Италия/Австрия (21:00, пятница, 2 июля, Мюнхен)
ЧФ3: Нидерланды/Чехия - Уэльс/Дания (18:00, суббота, 3 июля, Баку)
ЧФ4: Швеция/Украина - Англия/Германия (21:00, суббота, 3 июля, Рим)

1/2 финала
ПФ1: Победитель ЧФ2 - победитель ЧФ1 (21:00, вторник, 6 июля, Лондон)
ПФ2: Победитель ЧФ4 - победитель ЧФ3 (21:00, среда, 7 июля, Лондон)

Финал
Победитель ПФ1 - победитель ПФ2 (21:00, 11 июля, Лондон)

За Ани Лорак взялась прокуратура: что «натворила» певица
Россияне жестко ответили решившей вернуться в РФ Хаматовой
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Какие женщины самые неверные по знаку Зодиака
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Привитым «Спутником V» понадобится вакцинация другим препаратом
В кого превратилась Уварова: актриса стала неузнаваемой
Не пейте воду по утрам: врач предупредил об опасности
Хиллари Клинтон сделала заявление о Путине после саммита в Женеве
чемпионатфутболевро2020
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За кого болеете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма
    9:55:58 6/24/2021
    Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма
    Можно ли работать на огороде 24 июня в католическое Рождество Иоанна Крестителя?
    9:55:52 6/24/2021
    Можно ли работать на огороде 24 июня в католическое Рождество Иоанна Крестителя?
    В России нет коронавируса "дельта плюс", заявили в "Векторе"
    9:40:06 6/24/2021
    В России нет коронавируса "дельта плюс", заявили в "Векторе"
    Бетономешалка сбила 11-летнего мальчика в Новосибирске. Подробности ЧП
    9:36:58 6/24/2021
    Бетономешалка сбила 11-летнего мальчика в Новосибирске. Подробности ЧП
    БердскКоронавирус в Бердске бушует: Новые данные о зараженных на 24 июня 2021
    9:35:20 6/24/2021
    Коронавирус в Бердске бушует: Новые данные о зараженных на 24 июня 2021
    БердскВесь Микрорайона Бердска лишат воды на три дня: Горяченькая исчезнет с 28 июня 2021
    9:23:00 6/24/2021
    Весь Микрорайона Бердска лишат воды на три дня: Горяченькая исчезнет с 28 июня 2021
    Календарь дачника на 24 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:34 6/24/2021
    Календарь дачника на 24 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскДорогу на кладбище Бердска в 2021 году пообещал отремонтировать вице-мэр Владимир Захаров
    9:16:40 6/24/2021
    Дорогу на кладбище Бердска в 2021 году пообещал отремонтировать вице-мэр Владимир Захаров
    В Москве скончался легендарный диктор СССР Виктор Балашов
    9:12:58 6/24/2021
    В Москве скончался легендарный диктор СССР Виктор Балашов
    Португалия-Франция - 2:2. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата Европы-2020
    8:56:58 6/24/2021
    Португалия-Франция - 2:2. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата Европы-2020