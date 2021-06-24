В Москве скончался легендарный диктор СССР Виктор Балашов

Вчера, 23 июня, стало известно, что в Москве, на 97-году жизни скончался легендарный диктор Виктор Балашов. Работал диктором он с 1944 года на Всесоюзном радио, а немного позже стал трудиться и в московском телецентре.
Именно его голос сообщил 12 апреля 1961 года всем жителям СССР о полете Юрия Гагарина в космос, а в 1975-м напутствовал космонавтов советско-американской станции "Союз – Аполлон".В разные годы Виктор Балашов вел программы "Время", "Победители", "Клуб фронтовых друзей" и многие другие. В 1942 году он, как и большинство молодых людей, ушел на фронт. Был несколько раз ранен, а за год до окончания войны стал диктором.
Больше 50 лет он служил этой профессии, а легендарную фразу "Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза" произносил тысячи раз.