В Москве скончался легендарный диктор СССР Виктор Балашов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве скончался легендарный диктор СССР Виктор Балашов

9:12:586/24/2021Фото: Скрин с видео 1 канала
0

Знаменитому "голосу Советского Союза" было всего 96 лет.

Балашов скончался на 97 году жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Депутат Сергей Бойко похоронил маму, погибшую от коронавируса

Депутат Сергей Бойко похоронил маму, погибшую от коронавирусаВ Новосибирске под суд пошел директор «Ритуального хозяйства» за взяткиЕщё 866 новости

Вчера, 23 июня, стало известно, что в Москве, на 97-году жизни скончался легендарный диктор Виктор Балашов. Работал диктором он с 1944 года на Всесоюзном радио, а немного позже стал трудиться и в московском телецентре.

Именно его голос сообщил 12 апреля 1961 года всем жителям СССР о полете Юрия Гагарина в космос, а в 1975-м напутствовал космонавтов советско-американской станции "Союз – Аполлон".В разные годы Виктор Балашов вел программы "Время", "Победители", "Клуб фронтовых друзей" и многие другие. В 1942 году он, как и большинство молодых людей, ушел на фронт. Был несколько раз ранен, а за год до окончания войны стал диктором.

Больше 50 лет он служил этой профессии, а легендарную фразу "Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза" произносил тысячи раз.

Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Спор перерос в конфликт: за что вожатая лагеря убила коллегу
Названа вакцина, которая оказалась неэффективна против COVID-19
Трагедия в детском лагере: почему убили юную вожатую
смертьушел из жизнипохороны.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Португалия-Франция - 2:2. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата Европы-2020
    8:56:58 6/24/2021
    Португалия-Франция - 2:2. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата Европы-2020
    Труп создателя антивируса Джона Макафи был найден в испанской тюрьме
    8:41:22 6/24/2021
    Труп создателя антивируса Джона Макафи был найден в испанской тюрьме
    Какой сегодня церковный праздник 24 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:54 6/24/2021
    Какой сегодня церковный праздник 24 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 июня 2021 в России и мире
    7:40:55 6/24/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 июня 2021 в России и мире
    БердскПогода в Бердске 24 июня: какие прогнозы по жаре?
    6:30:27 6/24/2021
    Погода в Бердске 24 июня: какие прогнозы по жаре?
    Поздравления с Католическим Рождеством Иоанна Крестителя 24 июня для христиан
    6:00:28 6/24/2021
    Поздравления с Католическим Рождеством Иоанна Крестителя 24 июня для христиан
    БердскКогда ждать сильный геоудар метеопатам: магнитная буря на 24 июня 2021 года
    5:45:10 6/24/2021
    Когда ждать сильный геоудар метеопатам: магнитная буря на 24 июня 2021 года
    Как коронавирус съедает мозг человека, факты после вскрытия
    5:00:28 6/24/2021
    Как коронавирус съедает мозг человека, факты после вскрытия
    Сладкие поздравления с Днём поцелуя 6 июля для самых страстных
    4:20:37 6/24/2021
    Сладкие поздравления с Днём поцелуя 6 июля для самых страстных
    Пять ужасно отрицательных черт характера знака зодиака Рак назвали астрологи
    4:00:31 6/24/2021
    Пять ужасно отрицательных черт характера знака зодиака Рак назвали астрологи