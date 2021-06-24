Весь Микрорайона Бердска лишат воды на три дня: Горяченькая исчезнет с 28 июня 2021

В будущий понедельник, 28 июня, во всем Микрорайоне Бердска не будет горячей воды. Как стало известно, ограничения продлятся в течение трех дней. Планируется остановить котельную «Новая». Это необходимо для замены авариного участка магистральной теплотрассы у остановки «Березовая». В прошлом году во время гидравлических испытаний здесь прорвало трубопровод, рабочие заменили 30 метров трубы, но нужно заменить еще 70.
С 21 июня там начались подготовительные работы, пришлось убрать автостоянку. Отметим, что работы по ремонту будут вестись в несколько этапов – сначала повреждённая труба будет вырезана и заменена. Потом будут сделаны несколько швов, они будут проверены и уже затем рабочие будут менять «обратку». Принято инженерное решение: аварийный участок трубопровода диаметром 500 мм заменят на трубу диаметром 300 мм. По оценке директора МУП «КБУ», скорость движения горячей воды в трубе меньшего диаметра станет быстрее, дефектов будет меньше.
Отметим, что для того, чтобы жителям не пришлось очень долго сидеть без воды, работы будут проходить с раннего утра до позднего вечера.