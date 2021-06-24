Бетономешалка сбила 11-летнего мальчика в Новосибирске. Подробности ЧП

В минувшую среду, 23 июня, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Там, в Дзержинском районе города бетономешалка сбила ребенка на велосипеде.
— В семь часов вечера, 29-летний водитель грузовика «Исудзу» ехал по проспекту Дзержинского, со стороны улицы Верещагина, в сторону улицы Европейская. Около дома №125 по проспекту Дзержинского он сбил 11-летнего мальчика на велосипеде, который ехал по улице Зейская, со стороны улицы Верещагина в сторону проспекта Дзержинского, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
С места ЧП мальчика госпитализировали в ближайшую больницу с различными травмами. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.