Бетономешалка сбила 11-летнего мальчика в Новосибирске. Подробности ЧП
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Бетономешалка сбила 11-летнего мальчика в Новосибирске. Подробности ЧП

9:36:586/24/2021Фото: Госавтоинспекция
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С места ЧП ребненка увезли в больницу с многочисленными травмами.

Многотонная машина сбила ребенка

В минувшую среду, 23 июня, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Там, в Дзержинском районе города бетономешалка сбила ребенка на велосипеде.

— В семь часов вечера, 29-летний водитель грузовика «Исудзу» ехал по проспекту Дзержинского, со стороны улицы Верещагина, в сторону улицы Европейская. Около дома №125 по проспекту Дзержинского он сбил 11-летнего мальчика на велосипеде, который ехал по улице Зейская, со стороны улицы Верещагина в сторону проспекта Дзержинского, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

С места ЧП мальчика госпитализировали в ближайшую больницу с различными травмами. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

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