Можно ли работать на огороде 24 июня в католическое Рождество Иоанна Крестителя?
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Можно ли работать на огороде 24 июня в католическое Рождество Иоанна Крестителя?

9:55:526/24/2021Фото: pixabay
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Даже лекарственные травы сегодня не собирали - они все были ядовитыми.

трава, капли
Особое отношение сегодня должно быть к траве

У католиков сегодня, 24 июня, отмечается очень большой праздник - Рождество Иоанна Крестителя. Такое торжество имеет высший статус праздников. У западных христиан сегодня пройдут торжественные мессы и шествия с факелами. Повсюду будут жечь костры, прыгать через них, сжигать в них старые вещи.

Запретов у католиков в этот день нет, помимо обычных, как у всех христиан - не ругаться, не ссориться, никого не обижать и не творить злых поступков. Других особых запретов нет.

У православных сегодня в народе отмечается Варфоломеев день или день Варнавы - по имени одного из почитаемых сегодня апостолов.

По традиции этого дня в огороды ходить было запрещено, потому что был строгий запрет на все, что касается травы и урожая. Траву нельзя было рвать ни под каким предлогом, да и касаться ее было нежелательно. Даже лекарственные травы сегодня не собирали - они все были ядовитыми. Тоже самое касалось и урожая - можно было заработать себе отравление, если что-то съесть с огорода.

Поэтому весь день предпочитали другой работе - уборке дома или во дворе.

В этот день у славян начинались особые русалочьи дни, в которые принято было гадать и устраивать всякую ворожбу. Гадания были правдивыми и все ими пользовались.

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