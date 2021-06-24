Можно ли работать на огороде 24 июня в католическое Рождество Иоанна Крестителя?

У католиков сегодня, 24 июня, отмечается очень большой праздник - Рождество Иоанна Крестителя. Такое торжество имеет высший статус праздников. У западных христиан сегодня пройдут торжественные мессы и шествия с факелами. Повсюду будут жечь костры, прыгать через них, сжигать в них старые вещи.
Запретов у католиков в этот день нет, помимо обычных, как у всех христиан - не ругаться, не ссориться, никого не обижать и не творить злых поступков. Других особых запретов нет.
У православных сегодня в народе отмечается Варфоломеев день или день Варнавы - по имени одного из почитаемых сегодня апостолов.
По традиции этого дня в огороды ходить было запрещено, потому что был строгий запрет на все, что касается травы и урожая. Траву нельзя было рвать ни под каким предлогом, да и касаться ее было нежелательно. Даже лекарственные травы сегодня не собирали - они все были ядовитыми. Тоже самое касалось и урожая - можно было заработать себе отравление, если что-то съесть с огорода.
Поэтому весь день предпочитали другой работе - уборке дома или во дворе.
В этот день у славян начинались особые русалочьи дни, в которые принято было гадать и устраивать всякую ворожбу. Гадания были правдивыми и все ими пользовались.