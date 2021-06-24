Из вредности перекрыл дорогу в узком дворе дома за ТЦ "Орбита" автохам в Бердске. И ушел

Житель Бердска Сергей возмущен поведением водителя. Как рассказал "курьер. Среда. Бердск" бердчанин, 23 июня днём он столкнулся с хамлом:
- Возможно, я как-то не так воспитан или плохо учил физику в школе, но всё же я уверен, что прежде чем что-либо положить в ёмкость, её для начала надо освободить. Так же и с автомобилями. Микрорайон за Орбитой: как-то всегда происходило так, что сначала автомобили выезжают по этой узкой улочке, а потом заезжают. Это и логично к тому же. Не возможно только запускать машины. Сегодня вот этот гражданин просто подпёр мой автомобиль требуя, что бы я освободил ему дорогу. Потом просто вышел из машины, закрыл её и ушел куда-то вдаль. И его не волнует тот факт, что перекрыл проезд для остальных участников движения. В том числе и машин скорой помощи, пожарных и полиции.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в Бердске ищут техническое решение для переоборудования шлагбаумов в многоквартирных домах управляющие компании. Все потому, что с 1 января 2021 года в силу вступили новые противопожарные правила. Касаются они шлагбаумов, мешающих въезду пожарной технике. Поэтому данные конструкции должны быть либо переоборудованы, либо демонтированы.