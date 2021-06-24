Из вредности перекрыл дорогу в узком дворе дома за ТЦ "Орбита" автохам в Бердске. И ушел
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Из вредности перекрыл дорогу в узком дворе дома за ТЦ "Орбита" автохам в Бердске. И ушел

11:17:006/24/2021Фото: предоставлено читателем Курьер. Среда. Бердск
0

"Возможно, я как-то не так воспитан или плохо учил физику в школе, но всё же я уверен, что прежде чем что-либо положить в ёмкость, её для начала надо освободить. Так же и с автомобилями", - пишет Сергей.

Водитель бросил HONDA перекрыв проезд

Житель Бердска Сергей возмущен поведением водителя. Как рассказал "курьер. Среда. Бердск" бердчанин, 23 июня днём он столкнулся с хамлом:

- Возможно, я как-то не так воспитан или плохо учил физику в школе, но всё же я уверен, что прежде чем что-либо положить в ёмкость, её для начала надо освободить. Так же и с автомобилями. Микрорайон за Орбитой: как-то всегда происходило так, что сначала автомобили выезжают по этой узкой улочке, а потом заезжают. Это и логично к тому же. Не возможно только запускать машины. Сегодня вот этот гражданин просто подпёр мой автомобиль требуя, что бы я освободил ему дорогу. Потом просто вышел из машины, закрыл её и ушел куда-то вдаль. И его не волнует тот факт, что перекрыл проезд для остальных участников движения. В том числе и машин скорой помощи, пожарных и полиции.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в Бердске ищут техническое решение для переоборудования шлагбаумов в многоквартирных домах управляющие компании. Все потому, что с 1 января 2021 года в силу вступили новые противопожарные правила. Касаются они шлагбаумов, мешающих въезду пожарной технике. Поэтому данные конструкции должны быть либо переоборудованы, либо демонтированы.

Человек стареет рывками: три возраста, когда это происходит
Врачи рассказали, кто заболевает коронавирусом после вакцинации
В чем польза клубники: диетолог рассказал правду
Гинцбург раскрыл «хитрость» индийского штамма коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Что нужно обязательно делать всем после вакцинации от COVID
Как Хабиб отреагировал на провал сборной России
Союзник РФ помог Украине с оружием и выступил с заявлением
проездавтохамводитель
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как его объехать?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Летный директор авиакомпании S7 брал взятки в 1,5 млн рублей за трудоустройство пилотом на первый в России Airbus A320neo
    11:14:55 6/24/2021
    Летный директор авиакомпании S7 брал взятки в 1,5 млн рублей за трудоустройство пилотом на первый в России Airbus A320neo
    Кадыров во время встречи с Путиным назвал себя "преданным пехотинцем президента"
    11:06:48 6/24/2021
    Кадыров во время встречи с Путиным назвал себя "преданным пехотинцем президента"
    БердскКогда талантливые школьники Бердска смогут обналичить 3000 рублей от мэра Евгения Шестернина: Называем дату и время
    10:57:22 6/24/2021
    Когда талантливые школьники Бердска смогут обналичить 3000 рублей от мэра Евгения Шестернина: Называем дату и время
    БердскПротивопоказания и побочные эффекты «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: Какую вакцину против коронавируса поставить
    10:47:52 6/24/2021
    Противопоказания и побочные эффекты «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: Какую вакцину против коронавируса поставить
    БердскЗадержка: Когда в микрорайоне Южном откроют ясли-сад для 110 малышей за 130 млн рублей, стало известно в Бердске
    10:43:24 6/24/2021
    Задержка: Когда в микрорайоне Южном откроют ясли-сад для 110 малышей за 130 млн рублей, стало известно в Бердске
    Смертность от коронавируса резко выросла на 21% за неделю в России, доложила Голикова Путину
    10:36:10 6/24/2021
    Смертность от коронавируса резко выросла на 21% за неделю в России, доложила Голикова Путину
    Египет разрешил иностранцам въезд в страну без ПЦР-тестов
    10:32:55 6/24/2021
    Египет разрешил иностранцам въезд в страну без ПЦР-тестов
    Бердск"Земляки могут жить спокойно": Выведут из эксплуатации экс-котельную "Мастер и К" в Бердске в мае 2024
    10:31:29 6/24/2021
    "Земляки могут жить спокойно": Выведут из эксплуатации экс-котельную "Мастер и К" в Бердске в мае 2024
    Бердск"Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021
    10:24:32 6/24/2021
    "Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021
    Гороскоп на 25 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:55 6/24/2021
    Гороскоп на 25 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально