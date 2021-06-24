Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма
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Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма

9:55:586/24/2021Фото: скрин с видео
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Иностранный корабль нарушил границы России.

Эсминец нарушил государственные границы России

Вчера, 23 июня, в Черном море у границ России произошел инцидент. Там российские военные открыли стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Сначала наш сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в направлении эсминца, а потом самолет СУ-24М сбросил бомбы по курсу его движения. При этом, экипаж эсминца предупреждали о стрельбе в том случае, если он нарушит границу России, но никакой реакции не последовало.

Примечательно, что в минобороны Британии заявили, что никаких выстрелов и бомб в направлении движения эсминца не было. Отметим, что Defender ранее прибыл в порт Одессы для участия в совместных с Украиной учениях НАТО Sea Breeze.

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