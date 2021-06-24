Полнолуние с Суперлуной в Козероге: у трех знаков зодиака Рака, Рыб, Скорпиона с 24 июня 2021 года начнется счастье

Три знака зодиака увидят, что царствование невезения закончится после полнолуния в Козероге, которое начнется 24 июня 2021 года.
Водные знаки Рак, Скорпион и Рыбы могут ожидать огромного улучшения своей личной жизни, отношений и карьеры, начиная с этой недели.
Но в четверг мы все испытаем то, что они называют Супер Клубничным Полнолунием, также известным как Полнолуние в Козероге.
Она называется клубничной луной, потому что она восходит в небе во время сбора урожая клубники и символически предполагает, что наши желания и мечты подобны самим фруктам, спелым и готовым к сбору, пишет yourtango.com.
Это также Суперлуна, что означает, что она будет казаться больше, чем обычно, что может заставить нас почувствовать, что она даже более мощная, чем мы можем себе представить.
В то время как все знаки зодиака чувствуют полнолуние, три знака зодиака увидят кардинальные улучшения в той области своей жизни, где неудачи были проблемой в течение многих лет.
Эта Луна в Козероге , которая сосредоточит свои силы на ответственности, профессионализме и азарте усердной работы с целью получить именно то, что нам нужно.
Знак Солнца. Козерог часто привязан к идее работы, и тем не менее, Козероги в равной степени посвящают себя идее игры, поэтому на самом деле мы видим здесь упорную работу, чтобы мы могли играть так же усердно - если мы того пожелаем. .
Если мы примем это близко к сердцу, мы, вероятно, сможем увидеть, как многие мечты сбудутся во время этой лунной фазы. Будет глубокое чувство завершения дела и завершения выдающегося. Если вам не повезло, вы можете ожидать поворота к лучшему.
И хотя каждый знак вполне может извлечь выгоду из энергии Козерога Суперлуны, есть, в частности, три знака, которые испытают заметные изменения к лучшему.
Знаки зодиака, чье невезение улучшается после Полнолуния в Козероге, начинающегося 24 июня 2021 года:
Рак (21 июня - 22 июля)Это Полнолуние в Козероге принесет вам осознание с точки зрения любви и отношений. Хотя дело не столько в окончании неудач, сколько в начале удачи, вы будете иметь дело с личным откровением - на тему любви.
Это не означает, что внезапно любовь всей вашей жизни откроется вам; это действительно означает, что определенные аспекты любви и отношений начнут приобретать для вас смысл, раскрывая многое из того, что вы сделали неправильно ... включая избавление от прошлого поведения, когда вы принимали слишком много неправильного от людей, которых считали 'правильный.
Эта Луна откроет вам глаза и позволит вам двигаться вперед по жизни, вооружившись лучшим пониманием того, как привлечь и сохранить любовь в своей жизни, не ставя под угрозу свою целостность ради человека, который относится к вам как к второй мысли.
Так Козерог работает в вашем доме близости; он учит ставить себя на первое место и принимать не что иное, как уважение и надлежащее обращение.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)У вас есть не только Полнолуние в Козероге, чтобы помочь вам получить желаемое, но и Козерог в вашем доме общения, который повысит ваши способности к переговорам.
У вас не будет недостатка в словах, когда дело доходит до того, чтобы точно сказать, что вам нужно - в бизнесе или карьере. Фактически, это Полнолуние - сугубо деловой характер , и вы потенциально можете попасть в отличную ситуацию, когда проблемы, которые мучили вас неделями или даже месяцами, теперь подходят к концу - и этот конец будет очевиден и конкретен.
Это Полнолуние даст вам возможность выразить себя, чтобы вы могли ориентироваться в своей судьбе и настроить себя на тот рабочий опыт, который вы хотите, то есть деньги, которые вы хотите, и то, как вы их зарабатываете. Если вам «не повезло», вы можете рассчитывать на то, что после этого четверга ваша удача вот-вот изменится к лучшему.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Достаточно интересно, что удача вам приходит в виде отпуска или отдыха. Вы, вероятно, согласитесь, что до 24 июня вы проводили абсурдное количество времени, чувствуя себя истощенным, даже уставшим до такой степени, что вы начинаете беспокоиться о том, почему.
Это Полнолуние также попадает в ваш дом отдыха и расслабления - мира и душевного покоя, поэтому автоматически будет казаться, что вам суждено получить необходимый отдых.
Это не значит, что вы больны - это ни в коем случае не часть вашего бремени, но недостаток энергии позволил вам упустить несколько очень хороших возможностей ... вот что скоро изменится.
Полнолуние даст вам время, необходимое для перезарядки батарей, чтобы вы снова могли ясно видеть. Истощение вашей психики подошло к концу, и новая ясная энергия вот-вот начнется с входом Полнолуния в Козероге .
Это хорошее время для вас, чтобы побыть в одиночестве, чтобы разобраться во всем, и как только вы почувствуете прилив выздоровления - а вы это почувствуете - выходите и покоряйте мир!