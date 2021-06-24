Родившая 10 детей африканка даже не была беременна

В начале июня во многих зарубежных и российских СМИ появилась информация, что в Африке прошли уникальные роды – местная жительница родила сразу 10 детей. Сообщалось, что женщине 37 лет и рожала она в больнице Претории с помощью кесарева сечения.
После власти региона в Южной Америке начали выяснять, действительно ли это было. И выяснилось, что это все ложь.
«Врачи выяснили, что Ситхоле в последнее время детей не рожала, — сказано в заявлении администрации Гаутенга, на которое ссылается местное издание The South African. — Кроме того, было установлено, что в последнее время она не была беременна».
А 18 июня соцработники, переживающие за состояние ее психики отправили ее в больницу.
«Изначально она должна была провести в лечебнице 72 часа… но в соответствии с законом об охране психического здоровья врачи рекомендовали оставить ее в больнице еще на семь дней для наблюдения», — сообщает администрация Гаутенга.
Примечательно, что некоторые СМИ опубликовали ее фото с большим животом и пока непонятно, как она его сделала. Также известно, что минздрав ЮАР собирается подать в суд на несколько газет за распространение фейков. Как отметили в ведомстве, та больница, в которой якобы рожала африканка, не оснащена оборудованием даже для рождения близнецов, не говоря уже о десятерых детях.
«Подобные утверждения являются ложными, безосновательными и направлены только на подрыв хорошей репутации академической больницы “Стив Бико” и правительства провинции Гаутенг», — сказано в заявлении региональной администрации.
Отметим, что семья предполагаемого отца не видела детей и даже не знает о местонахождении их матери.