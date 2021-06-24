"Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021

10:24:326/24/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Как стало известно, наивысшее количество баллов молодой человек набрал по русскому языку и физике. На этой неделе ему торжественно вручат аттестат.

Антон Усольцев является выпускником лицея №6 Бердска

Лицеист Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин.

- На этой неделе торжественно вручаем аттестаты выпускникам общеобразовательных организаций. Еще не по всем предметам получены результаты ЕГЭ. На сегодняшний день в Бердске есть очень приятная новость. Это впервые в истории Бердска. У нас выпускник лицея №6 Усольцев Антон набрал 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по физике. По математике он также показал очень высокий балл - 96. Такого ранее не было, - произнес Михаил Каркавин 24 июня 2021 года.

Отметим, что в этом году в лицее №6 Бердска насчитывается 11 медалистов.

Напомним, что в 2020 году наивысшее количество баллов в рамках итоговой аттестации по русскому языку были у шести учениц.

Как Хабиб отреагировал на провал сборной России
Норкин рассмешил зал, рассказав анекдот про Евро-2020
Лекарства, которые запрещено принимать перед прививкой от COVID
Почему москвичи повторно заражаются коронавирусом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
егэотличникрезультаты экзаменовлицеист
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Молодец?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021
    10:24:32 6/24/2021
    "Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021
    Полнолуние с Суперлуной в Козероге: у трех знаков зодиака Рака, Рыб, Скорпиона с 24 июня 2021 года начнется счастье
    10:17:11 6/24/2021
    Полнолуние с Суперлуной в Козероге: у трех знаков зодиака Рака, Рыб, Скорпиона с 24 июня 2021 года начнется счастье
    Родившая 10 детей африканка даже не была беременна
    10:11:59 6/24/2021
    Родившая 10 детей африканка даже не была беременна
    Плей-офф 2021: Кто с кем играет в 1/8 финала ЕВРО-2020, где пройдут матчи
    9:59:03 6/24/2021
    Плей-офф 2021: Кто с кем играет в 1/8 финала ЕВРО-2020, где пройдут матчи
    Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма
    9:55:58 6/24/2021
    Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма
    Можно ли работать на огороде 24 июня в католическое Рождество Иоанна Крестителя?
    9:55:52 6/24/2021
    Можно ли работать на огороде 24 июня в католическое Рождество Иоанна Крестителя?
    В России нет коронавируса "дельта плюс", заявили в "Векторе"
    9:40:06 6/24/2021
    В России нет коронавируса "дельта плюс", заявили в "Векторе"
    Бетономешалка сбила 11-летнего мальчика в Новосибирске. Подробности ЧП
    9:36:58 6/24/2021
    Бетономешалка сбила 11-летнего мальчика в Новосибирске. Подробности ЧП
    БердскКоронавирус в Бердске бушует: Новые данные о зараженных на 24 июня 2021
    9:35:20 6/24/2021
    Коронавирус в Бердске бушует: Новые данные о зараженных на 24 июня 2021
    БердскВесь Микрорайона Бердска лишат воды на три дня: Горяченькая исчезнет с 28 июня 2021
    9:23:00 6/24/2021
    Весь Микрорайона Бердска лишат воды на три дня: Горяченькая исчезнет с 28 июня 2021