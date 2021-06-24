"Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021

Лицеист Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин.
- На этой неделе торжественно вручаем аттестаты выпускникам общеобразовательных организаций. Еще не по всем предметам получены результаты ЕГЭ. На сегодняшний день в Бердске есть очень приятная новость. Это впервые в истории Бердска. У нас выпускник лицея №6 Усольцев Антон набрал 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по физике. По математике он также показал очень высокий балл - 96. Такого ранее не было, - произнес Михаил Каркавин 24 июня 2021 года.
Отметим, что в этом году в лицее №6 Бердска насчитывается 11 медалистов.
Напомним, что в 2020 году наивысшее количество баллов в рамках итоговой аттестации по русскому языку были у шести учениц.