Когда талантливые школьники Бердска смогут обналичить 3000 рублей от мэра Евгения Шестернина: Называем дату и время

Мэрия Бердска подробно рассказала, когда талантливые и одаренные школьники Бердска смогут обменять красивый сертификат премии главы Бердска на наличные. Напомним, в этом году размер премии составил 3000 рублей. Церемония награждения состоялась 21 июня в ДК «Родина». При этом награждение переносили трижды с мая 2021. Денежную поддержку от мэра Евгения Шестернина получили 55 учеников, которые достигли высоких результатов в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики по итогам 2020-2021 учебного года.
Бердчанка Ирина, сын которой получил премию главы города в размере 3 000 рублей рассказала, что специально ходила в администрацию, чтобы обменять картонку на деньги и вручить их сыну, но в администрации ей отказали - сказали, нужно будет ждать еще месяц.
- Ребенок очень сильно расстроился. Это же дети, они надеялись, что сразу получат заслуженные деньги и потратят на свои нужды. В управлении образования сказали, что пока мэр Бердска не издаст приказ, наличные забрать не получится. В лучшем случае сказали ждать месяц. Предупредили, что позвонят.
Чуть позже в горадминистрации рассказали, что обналичивание сертификата состоится 5 июля в кабинете №3 бухгалтерии Управления образования и молодежной политики, по адресу: ул. Горького, 7 в рабочее время с 8.00 до 17.00 час. При этом перерыв на обед начнется в 12.00 часов, а закончится в 13.00 часов дня.
- Обучающиеся должны иметь при себе паспорт и сертификат. Обучающиеся, не имеющие паспорта, должны прийти с родителями, при себе родителю нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и сертификат, - сказано в сообщении мэрии.
Также вице-мэр по социальным вопросам Жанна Шурова комментировала "Курьер. Среда. Бердск" данную ситуацию:
- Мы опубликуем на сайте всё конкретно куда, когда и во сколько подходить. Странно, что по этому вопросу не обратились напрямую в администрацию или в управление образования, там все смогли бы объяснить. Могу лишь сказать, что да, премию «на руки» выдадут не сейчас. Это же бюджетные деньги, есть порядок их распределения. Через финансовый орган будет выдано разрешение, и лишь потом можно будет получить деньги наличными. Все отраслевые министерства, через которые награждались дети, в курсе этой ситуации, что не могут выдать деньги сразу. Дети тоже были об этом предупреждены.