24 июня - Красная Суперлуна-2021: как использовать мощь июньского Полнолуния
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24 июня - Красная Суперлуна-2021: как использовать мощь июньского Полнолуния

11:20:496/24/2021Фото: pixabay
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Напомним, что именно сегодня заканчивается остаточное влияние кармического коридора затмения, который закрылся 10 июня кольцевым солнечным затмением.

луна
Это полнолуние будет последним в перигее в 2021 году

Сегодня, 24 июня в 21.39 по московскому времени, состоится последнее Суперлуние 2021 года. Диск луны станет полным в ближайшей точке к Земле и из-за этого на восходе луна будет выглядеть крупнее и будет необычного розового цвета. Такое явление можно будет наблюдать только в момент восхода луны и на протяжении двух-трех суток.

Полнолуние приютит у себя созвездие Козерога, отвечающего за трудолюбие, общение и амбиции.

Когда луна полностью освещена солнцем, ее влияние на все живое на земле достигает своего пика. Из-за суперлуния это воздействие еще больше усилится. А значит повышенные эмоции и возбудимость не обойдут стороной никого. Из-за влияния  знака под ударом окажутся и рабочие и личные отношения, потому что это две основные сферы в нашей жизни, которые нам больше всего не безразличны и именно на работе и дома мы общаемся больше и чаще всего.

Амбициозность проявится таким образом, что все и сразу захотят быть лидерами. Из-за этого и может возникнуть вероятность конфликтов. Всем покажется, что горы по плечу и есть только одно верное мнение.

Для того, чтобы не попортить себе жизнь, рекомендуется сдерживать свои эмоции, а избыток энергии направить на заверение старых дел, которые тянутся уже давно и не дают вам развиваться.

В этот день многие в любви обратят внимания на какие-то скрытые в обычные дни вещи. Они могут неприятно удивить, однако не стоит сегодня начинать выяснять отношения, даже если они у вас конфликтные. Перенесите разбор полетов на другой день. Сегодня можно просто, как говорится, "намотать на ус" новую информацию, а окончательные выводы по ней делать уже после.

Если в ваших отношениях с партнером все прекрасно, проведите сегодня как можно больше времени вместе. Это существенно укрепит ваши отношения и освежит ваши чувства.

Благоприятно сегодня заниматься благотворительностью и совершать как можно больше добрых дел. Напомним, что именно сегодня заканчивается остаточное влияние кармического коридора затмения, который закрылся 10 июня кольцевым солнечным затмением. Впереди у вас практически готовый план вашего энергетического развития на следующие 18 лет. А потом еще несколько хороших поступков только улучшат состояние вашей кармы.

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