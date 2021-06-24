Почему отменили выпускной бал 2021 году на площади Горького в Бердске, стало известно
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Почему отменили выпускной бал 2021 году на площади Горького в Бердске, стало известно

11:19:436/24/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане недоумевают, почему общегородского мероприятия не будет, ведь фестиваль "Алые паруса" в Санкт-Петербурге не отменили. Начальник управления образования города Михаил Каркавин разъяснил ситуацию.

Мэр Бердска Евгений Шестернин обычно поздравлял выпускников на главной сцене

Стало известно с чем связана отмена городского выпускного на площади Горького в Бердске.

Напомним, что отменой мероприятия были возмущены многие выпускники и родители Бердска. Недовольство бердчан вызвало то, что праздник "Алые Паруса", проводимый в Санкт-Петербурге в 2021 году не отменили. Так почему же в Бердске, население которого насчитывается гораздо меньше Северной столицы,  праздника не будет? На этот вопрос 24 июня предоставил разъяснения начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин.

- Решение об отмене городского выпускного принималось на основании действующих санитарных норм и правил, которые действуют в условиях ограничительных мер. Я уже говорил, что запрещены массовые мероприятия в образовательных организациях. Я думаю, что эпидемиологическая ситуация в нашем регионе, а точнее в городе Бердске, не совсем благополучная, мягко говоря. Это все связано с безопасностью,- заверил Михаил Викторович.

Также стало известно, что присутствовать на выпускном в школах родителям учеников можно. Соблюдение санитарных требований - обязательное условие пребывания на празднике.

- Все будет проходить в рамках одного класса. Обязательно ношение маски и обработка рук,- заявил Михаил Каркавин.

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