Почему отменили выпускной бал 2021 году на площади Горького в Бердске, стало известно

Стало известно с чем связана отмена городского выпускного на площади Горького в Бердске.
Напомним, что отменой мероприятия были возмущены многие выпускники и родители Бердска. Недовольство бердчан вызвало то, что праздник "Алые Паруса", проводимый в Санкт-Петербурге в 2021 году не отменили. Так почему же в Бердске, население которого насчитывается гораздо меньше Северной столицы, праздника не будет? На этот вопрос 24 июня предоставил разъяснения начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин.
- Решение об отмене городского выпускного принималось на основании действующих санитарных норм и правил, которые действуют в условиях ограничительных мер. Я уже говорил, что запрещены массовые мероприятия в образовательных организациях. Я думаю, что эпидемиологическая ситуация в нашем регионе, а точнее в городе Бердске, не совсем благополучная, мягко говоря. Это все связано с безопасностью,- заверил Михаил Викторович.
Также стало известно, что присутствовать на выпускном в школах родителям учеников можно. Соблюдение санитарных требований - обязательное условие пребывания на празднике.
- Все будет проходить в рамках одного класса. Обязательно ношение маски и обработка рук,- заявил Михаил Каркавин.