Коварный штамм "дельта" любит молоденьких: 11 новостей о коронавирусе рассказала Голикова Путину

23 июня Владимир Путин провел совещание с членами правительства России в режиме видеоконференции. Высокопоставленные руководители России поднимали темы, как внедряется система новых специальных инвестконтрактов, о сложной ситуации с паводками, пожарами. И, конечно же, как обстоят дела в стране с коронавирусом. Об основных данных о коронавирусе расскажем в чек-листе. Приводим цитаты вице-премьера Татьяны Голиковой.
1. В течение апреля-мая 2021 года эпидемиологическая ситуация в России характеризовалась как стабильная. За прошедшие три недели фиксируется рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По её итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения ‒ это на 29,2 процента больше, чем на предыдущей неделе. Среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2 процента. Более 47 процентов случаев зарегистрировано на территории города Москвы, затем следует Московская область и город Санкт-Петербург.
2. По итогам прошедшей недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах: это город Москва, город Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Московская область, Республика Карелия, Сахалинская область, Республика Хакасия, Республика Крым, Мурманская область и Республика Алтай. Наблюдается рост заболеваемости во всех 80 субъектах, но разброс заболеваемости начинается от двух процентов роста и выше.
3. В целом по стране на 21 июня запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в ночное время был снят в 27 регионах страны. Собственно, эти 27 регионов страны первыми и продемонстрировал рост заболеваемости. За прошедшую неделю запрет вновь введён в Брянской, Вологодской областях и городе Москве. Ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями сняты в 22 регионах и возвращены только в городе Москве.
4. Создана своя база, которая называется VGARus, которая загружает сведения о геноме коронавируса, о секвенсе генома коронавируса. Сейчас в неё загружено 7320 полногеномных последовательностей и 5803 фрагментарных. В структуре выявленных изолятов на сегодняшний день по стране в целом – это важно – циркулирует британский штамм «альфа» и индийский штамм, который получил название «дельта». Но за последние недели наблюдается увеличение доли индийского штамма, а в отдельных регионах страны – его преобладание. В первую очередь это город Москва, Нижегородская, Саратовская области, и мы наблюдаем тенденцию на увеличение циркулирования этого штамма на территории города Санкт-Петербурга. Продолжается работа по секвенированию вирусов и новых штаммов коронавирусной инфекции, потому что это важно в том числе для сравнения с международной базой GISAID.
5. По заключениям международных и российских исследователей, штамм «дельта» обладает более высокой контагиозностью. Россияне в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией с тем самым штаммом.
6. Индийские учёные сообщили о нескольких мутациях «дельты», одна из которых получила название «дельта плюс». Единичные случаи её зафиксированы на территории республики, а также в международной базе GISAID. Уже депонировано семь последовательностей вот этого варианта «дельта плюс» в пяти странах: это Соединённые Штаты, Великобритания, ФРГ, Непал и Ботсвана. В России пока его нет, но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу переболевших COVID и вакцинированных. Поэтому в ближайшее время необходимо – и в профилактическом смысле, и вообще – принять ряд мер, которые, с одной стороны, являются абсолютно традиционными и нам понятными, но с учётом такого взрывного распространения заболеваемости абсолютно необходимыми. Большинство из этих мер уже принял город Москва.
7. Дано поручение Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору совместно с Минцифры дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты, возможностью погружать туда данные ПЦР-тестирования, а также в случае согласия граждан ввести данные о том, что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию.
8. По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 миллиона человек, из них получили оба компонента 16,7 миллиона человек. На сегодняшний день лидерами по темпу вакцинации на 100 тысяч населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский округ ‒ Югра, Тюменская область и город Москва. Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области. Вчера проводили совещание с регионами по поводу ситуации на территориях и проведению вакцинации.
Доля вакцинированных в возрасте старше 60 лет у нас в общей численности населения в этой возрастной категории составляет 24,4 процента. Большее количество пожилых граждан привито в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Белгородской и Тюменской областях. И, к сожалению, мы наблюдаем достаточно низкие темпы вакцинации – здесь, наверное, есть национальные особенности – практически во всех республиках Северного Кавказа.
9. В последнюю неделю увеличение темпов вакцинации возросло в 1,7 раза в среднем по России и в разы – в отдельных регионах страны, таких регионов десять, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, которые непосредственно имеют контакт с населением. Это город Москва, Московская, Кемеровская, Нижегородская, Сахалинская, Тульская, Тверская области, Республика Саха (Якутия), и сегодня к ним присоединились Калининградская область и Краснодарский край.
10. За последнюю неделю, в отличие от предыдущих уже месяцев, в России возросла смертность от COVID на 21,3 процента. У нас существенно в ряде регионов возросла нагрузка на медицинских работников, открываются дополнительные койки.
11. Прежде чем открыть авиационное сообщение со странами, которые находятся на берегу моря, и странами, которые наиболее предпочтительны для отдыха россиянами, Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, Ростуризмом ‒ были проведены соответствующие консультации и с санитарно-эпидемиологическими службами, и с властями, которые отвечают за здравоохранение.