Кадыров во время встречи с Путиным назвал себя "преданным пехотинцем президента"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кадыров во время встречи с Путиным назвал себя "преданным пехотинцем президента"

11:06:486/24/2021Фото: Кремль
0

Российский лидер и глава Чечни обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

Путин обсудил с Кадыровым ситуацию в Чечне

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Она прошла в режиме видео-конференции и на ней обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

Как отметил Кадыров, по сравнению с 2020 годом в республике имеется положительная социально-экономическая динамика. Но Путин обратил внимание на нехватку медиков в Чечне.

«Количество врачей в Чеченской Республике на определенное количество населения меньше, чем по России. И, разумеется, это застарелая проблема, но на нее нужно обращать внимание постоянно, пока мы ее не решим, — это занятость населения, ситуация на рынке труда», — сказал Путин.

В свою очередь, глава Чечни отметил нехватку вакцины от коронавируса в регионе и попросил президента уделить этому внимание.

Во время беседы Владимир Путин обратил внимание на важный момент - обеспеченность социальными объектами в Чечне, в том числе дошкольными учреждениями, пока остаётся на уровне ниже среднероссийского.

В этой связи у нас соответствующие программы есть, я обязательно попрошу Правительство Российской Федерации, чтобы на это обратили внимание и соответствующим образом перераспределили имеющиеся ресурсы – они в целом в бюджет-то заложены, – для того чтобы в таких субъектах Федерации, как Чеченская Республика, наиболее востребованные вещи, такие как жилищное строительство – я вижу, у вас остро стоит вопрос по индивидуальному жилищному строительству, – чтобы по этому направлению, по социальным вопросам поддержка увеличивалась.

Затронули на встрече и вопрос инвестиций – Путин поинтересовался у Кадырова, какой, по его мнению в республике самый интересный инвестиционный проект.

- Основное направление у нас – это промышленность и сельское хозяйство. Есть проекты, есть программы. У нас, так получается, серьёзные, проблемные вопросы с банковской системой: некоторые с уважением относятся, некоторые идут к нам очень тяжело. Поэтому если бы Вы дали поручение и Правительству, и банковской системе, чтобы на нас посмотрели не через бинокль, а с открытыми глазами – мы прозрачны для них. И я думаю, что в ближайшем будущем с безработицей – у нас, как Вы знаете, проблемы очень серьёзные, – этот вопрос мы бы минимизировали, сказал Кадыров.

Путин, в свою очередь, отметил, что в республике намечаются отличные инвестпроекты - реализация которых позволит и людей занять, и зарплату им получать приличную, ну и менять структуру экономики самой республики. Поэтому российский лидер предложил Кадырову поработать в этом направлении.

Примечательно, что Кадыров поднял тему предстоящих выборов в республике и отметил, что регион полностью к ним готов, а также он назвал себя «преданным пехотинцем» президента.

- Я как Ваш преданный пехотинец жду дальнейших указаний и готов выполнить любой Ваш приказ – сказал Кадыров.

Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Спор перерос в конфликт: за что вожатая лагеря убила коллегу
Названа вакцина, которая оказалась неэффективна против COVID-19
встречапереговорывидео-конференция
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нравится ли вам Кадыров?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Кадыров во время встречи с Путиным назвал себя "преданным пехотинцем президента"
    11:06:48 6/24/2021
    Кадыров во время встречи с Путиным назвал себя "преданным пехотинцем президента"
    БердскКогда талантливые школьники Бердска смогут обналичить 3000 рублей от мэра Евгения Шестернина: Называем дату и время
    10:57:22 6/24/2021
    Когда талантливые школьники Бердска смогут обналичить 3000 рублей от мэра Евгения Шестернина: Называем дату и время
    БердскПротивопоказания и побочные эффекты «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: Какую вакцину против коронавируса поставить
    10:47:52 6/24/2021
    Противопоказания и побочные эффекты «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: Какую вакцину против коронавируса поставить
    БердскЗадержка: Когда в микрорайоне Южном откроют ясли-сад для 110 малышей за 130 млн рублей, стало известно в Бердске
    10:43:24 6/24/2021
    Задержка: Когда в микрорайоне Южном откроют ясли-сад для 110 малышей за 130 млн рублей, стало известно в Бердске
    Смертность от коронавируса резко выросла на 21% за неделю в России, доложила Голикова Путину
    10:36:10 6/24/2021
    Смертность от коронавируса резко выросла на 21% за неделю в России, доложила Голикова Путину
    Египет разрешил иностранцам въезд в страну без ПЦР-тестов
    10:32:55 6/24/2021
    Египет разрешил иностранцам въезд в страну без ПЦР-тестов
    Бердск"Земляки могут жить спокойно": Выведут из эксплуатации экс-котельную "Мастер и К" в Бердске в мае 2024
    10:31:29 6/24/2021
    "Земляки могут жить спокойно": Выведут из эксплуатации экс-котельную "Мастер и К" в Бердске в мае 2024
    Бердск"Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021
    10:24:32 6/24/2021
    "Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021
    Гороскоп на 25 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:55 6/24/2021
    Гороскоп на 25 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Полнолуние с Суперлуной в Козероге: у трех знаков зодиака Рака, Рыб, Скорпиона с 24 июня 2021 года начнется счастье
    10:17:11 6/24/2021
    Полнолуние с Суперлуной в Козероге: у трех знаков зодиака Рака, Рыб, Скорпиона с 24 июня 2021 года начнется счастье