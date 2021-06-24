Кадыров во время встречи с Путиным назвал себя "преданным пехотинцем президента"

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Она прошла в режиме видео-конференции и на ней обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.
Как отметил Кадыров, по сравнению с 2020 годом в республике имеется положительная социально-экономическая динамика. Но Путин обратил внимание на нехватку медиков в Чечне.
«Количество врачей в Чеченской Республике на определенное количество населения меньше, чем по России. И, разумеется, это застарелая проблема, но на нее нужно обращать внимание постоянно, пока мы ее не решим, — это занятость населения, ситуация на рынке труда», — сказал Путин.
В свою очередь, глава Чечни отметил нехватку вакцины от коронавируса в регионе и попросил президента уделить этому внимание.
Во время беседы Владимир Путин обратил внимание на важный момент - обеспеченность социальными объектами в Чечне, в том числе дошкольными учреждениями, пока остаётся на уровне ниже среднероссийского.
В этой связи у нас соответствующие программы есть, я обязательно попрошу Правительство Российской Федерации, чтобы на это обратили внимание и соответствующим образом перераспределили имеющиеся ресурсы – они в целом в бюджет-то заложены, – для того чтобы в таких субъектах Федерации, как Чеченская Республика, наиболее востребованные вещи, такие как жилищное строительство – я вижу, у вас остро стоит вопрос по индивидуальному жилищному строительству, – чтобы по этому направлению, по социальным вопросам поддержка увеличивалась.
Затронули на встрече и вопрос инвестиций – Путин поинтересовался у Кадырова, какой, по его мнению в республике самый интересный инвестиционный проект.
- Основное направление у нас – это промышленность и сельское хозяйство. Есть проекты, есть программы. У нас, так получается, серьёзные, проблемные вопросы с банковской системой: некоторые с уважением относятся, некоторые идут к нам очень тяжело. Поэтому если бы Вы дали поручение и Правительству, и банковской системе, чтобы на нас посмотрели не через бинокль, а с открытыми глазами – мы прозрачны для них. И я думаю, что в ближайшем будущем с безработицей – у нас, как Вы знаете, проблемы очень серьёзные, – этот вопрос мы бы минимизировали, сказал Кадыров.
Путин, в свою очередь, отметил, что в республике намечаются отличные инвестпроекты - реализация которых позволит и людей занять, и зарплату им получать приличную, ну и менять структуру экономики самой республики. Поэтому российский лидер предложил Кадырову поработать в этом направлении.
Примечательно, что Кадыров поднял тему предстоящих выборов в республике и отметил, что регион полностью к ним готов, а также он назвал себя «преданным пехотинцем» президента.
- Я как Ваш преданный пехотинец жду дальнейших указаний и готов выполнить любой Ваш приказ – сказал Кадыров.