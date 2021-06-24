Ковидный коллапс в Бердске: Для приема многочасовой очереди в красной зоне поликлинике №1 добавили врача - теперь их три

Сегодня, 24 июня, в поликлинике №1 обстановка в красной ковидной зоне немного полегче. Очередь есть, но движется быстрее, сегодня работают три врача. Медсестры работают практически не приседая. Выходят в коридор, оформляют направления, спрашивают, как себя чувствуют люди в очереди. Врачи принимают по-прежнему очень много больных. Люди приходят, не дождавшись посещения врача на дому.
- Мне сказали - ждите врача дома, никуда не ходите. Я прождал двое суток, сегодня сам пришел, кашель сильный и задыхаюсь, боюсь ждать дольше, два часа очередь прождал, сейчас захожу, - рассказывает бердчанин.
Сегодня в красной зоне работают доктора Мария Целлариус, Елена Андреева, Светлана Некипелова. Именно они сейчас на самом опасном участке работы. Очередь сохраняется на прежнем уровне, как и 23 июня.
Сейчас, в 10 часов, людей много, но по сравнению со вчерашним днем сегодня ситуация гораздо лучше.
- Если бы работало хотя бы пять докторов в красной зоне, люди бы лечились. Неизвестно, сколько дома сидят, ждут врача. Это мы просто уже отчаянья, не дождавшись врача, пришли. Сосед у меня сам лечится, говорит а какой смысл идти, там только дополнительную болезнь подхвачу, - говорит пожилая дама.
В регистратуре очередь не большая, сейчас работает два окна, очередь продвигается быстро.
В комментариях к статье о вчерашнем коллапсе в поликлинике №1 бердчанин написал, как он всё-таки попал на прием к врачу.
- 22 июня просидел 11 часов 10 минут (с 10 утра до 21-10). Врач принимала одна, принимали только повторных пациентов. Тех, кто первично, писались на бумажке и переносились на следующий день. Заведующему безразлично вообще. Спасибо ребятам, что как-то поддерживали юмором и не пускали наглых вне очереди, - рассказал о нашей бердской медицине один из вчерашних пациентов, подписавшись ником Железный человек.