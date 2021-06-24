Летный директор авиакомпании S7 брал взятки в 1,5 млн рублей за трудоустройство пилотом на первый в России Airbus A320neo

Летного директора авиакомпании S7 Мансура Бадракова задержали при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo. Вместе с ним задержан и еще один сотрудник летного директората – ведущий пилот-инструктор. Их подозревают в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере и посредничестве в коммерческом подкупе соответственно. Уголовное дело возбуждено по материалам управления «Т» СЭБ ФСБ России.
Как считают следователи, 21 июня 2021 года лётный директор авиакомпании через посредника - ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 млн рублей за оказание содействия в его трудоустройстве в авиакомпанию. Он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ, сообщили в Следственном комитете.
По делу уже допрошены свидетели, среди которых «потенциальный покупатель должности пилота», проведены обыски по местам проживания Бадракова и его коллеги. Задержанным вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»).
Следователи будут выступать с ходатайством о помещении летного директора под арест. Посредник пока находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.
Отметим, что в этом году в компании S7 Airlines ожидают девять новейших самолетов Airbus A320/321neo.