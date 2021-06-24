Что можно и что опасно делать на Католическое Рождество Иоанна Крестителя 24 июня 2021 года
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Что можно и что опасно делать на Католическое Рождество Иоанна Крестителя 24 июня 2021 года

1:20:106/24/2021Фото: pixabay
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Больше всего этот праздник почитают во Франции - там повсеместно храмы католиков считают Иоанна Крестителя свои покровителем и патроном.

католическое рождество
Ветхозаветный пророк Иоанн Креститель - самый почитаемый пророк в христианстве

Торжество Рождества Иоанна Крестителя или Предтечи ежегодно западные христиане празднуют 24 июня.

Этот пророк был последним ветхозаветным пророком и первым из апостолов Христа. Он первым принес людям весть о том, что скоро состоится пришествие Мессии, это он ввел таинство Крещения и крестил самого Иисуса Христа в водах реки Иордань. Как первого вестника благой вести его часто также именуют Предтечей.

Он обладал великой силой духа, прожил героическую жизнь и принял героическую смерть. Все самые важные события его жизни особо почитаются в христианской культуре. А его мощи хранятся как самые важные святыни во многих православных, католических храмах и даже в одной из мусульманских мечетей.

Именно в этот день католические христиане бывают на торжественной мессе, а затем устраивают праздничное шествие с горящими факелами, а также повсеместно зажигают огни и костры. Запускаются фейерверки и салюты в честь праздника.

Праздник отмечается 5 дней -до 29 июня, когда у католиков начинается Петропавловский пост.

Больше всего этот праздник почитают во Франции - там повсеместно храмы католиков считают Иоанна Крестителя свои покровителем и патроном.

Празднование в Белоруссии объединяется с празднованием дня Ивана Купалы - там также повсеместно жгут костры, девушки плетут венки, купаются, ищут цветы магического папоротника, клады, гадают на суженого, будущее и любовь.

Ограничений и запретов особых в этот день нет, но христианам положено вести себя в соответствии со Словом Божьим, то есть строго запрещено нарушать заповеди. Нельзя ругать кого-то, ругаться и спорить между собой, совершать добрые дела и поступки, нельзя отказывать никому в помощи.

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