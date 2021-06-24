В 130 километрах от Новосибирска экстренно сел вертолет санавиации с умирающим пациентом на борту
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В 130 километрах от Новосибирска экстренно сел вертолет санавиации с умирающим пациентом на борту

11:31:096/24/2021Фото: pixabay
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Тут же, согласно инструкции, был направлен второй вертолет, который забрал медперсонал и пациента и оперативно доставил в больницу.

Вертолет с пациентом вынужденно сел под Новосибирском

В минувший вторник, 22 июня, под Новосибирском произошло ЧП. В 130 километрах от города экстренно сел вертолет санитарной авиации. Выяснилось, что у него произошла неисправность на борту. Об этом сообщили приборы. Поэтому, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку. В это время в вертолете находился пациент.

— Экипаж еще в воздухе доложил о том, что ищет место для посадки. Тут же, согласно инструкции, был направлен второй вертолет, который забрал медперсонал и пациента и оперативно доставил в больницу, — рассказала главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

По некоторым данным, на борту вертолета санавиации находился пациент, которого забрали из отдаленного района Новосибирской области.

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