Обезвоженный Микрорайон Бердска: Почему полгорода лишат горячей воды, объяснил директор КБУ Пронюшкин
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Обезвоженный Микрорайон Бердска: Почему полгорода лишат горячей воды, объяснил директор КБУ Пронюшкин

1:31:016/24/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"Вот руководитель, вот мастер, которые дают слово, что мы за четыре дня поменяем аварийный участок труб. В понедельник отключаем, а в 9 часов вечера в четверг вода будет",- уточнил директор.

Директор КБУ Анатолий Пронюшкин и начальник подразделения инженерной сети Сергей Лощенков на месте прорыва трубы

Сегодня, 24 июня, «Курьер. Среда. Бердск» побывал на месте аварии на трубопроводе на улице Красная Сибирь. Ни для кого в Бердске не секрет, что инженерные сети города давно выработали свой ресурс. Все новые дома, построенные за последние 20 лет в Микрорайоне, подключены к старым сетям. Застройщик прокладывает несколько метров новой трубы и присоединяется к старым изношенным коммуникациям. Получается мы видим новый красивый дом, тротуар, газон, новые дороги — это на поверхности. А под землей лежат трубы, которые прокладывали в прошлом веке - а это ведь основное, это система жизнеобеспечения дома, вода и тепло.

- Максимальный срок службы трубы — 25 лет, эта работает с 80-ых годов. Она уже давно требует замены. И беда Микрорайона — грунтовые воды. Труба лежит в воде и ржавеет. Потом есть такая проблема, что сталь бывала не надлежащего качества. Были годы, когда трубы шли такого качества, что о сроке службы можно только гадать — сколько продержится, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

Когда лучше начать работы по устранению аварии решали недолго. Перевесило мнение начальника подразделения инженерной сети Сергея Лощенкова. Директор КБУ настаивал начать ремонт с пятницы и за выходные сделать до вторника. То есть оставить 20 многоэтажных домов без горячей воды на выходные дни.

- Основная масса людей в выходные дни дома отдыхает. Пусть люди спокойно сделают уборку в квартире, сами помоются, сходят в театр, отдохнут. Приедут с дачи, приготовятся к рабочей неделе. В понедельник останавливаем теплотрассу. В пятницу дадим воду. Воды не будет только в трех ЦТП, котельная Новая продолжает работу, - объяснил свою видение решения проблемы с водой Сергей Николаевич.

- В четверг включаем значит воду? Вот руководитель, вот мастер, которые дают слово, что мы за четыре дня поменяем аварийный участок труб. В 9 часов вечера в четверг вода будет?- уточнил директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

Мастера подтвердили, что за 4 дня успеют всё сделать. Работы много, надо вручную откопать трубу, вырезать участок, заменить трубу. Решили утеплять трубу углом, чтоб низ оставался «голым», будет обдуваться воздухом и меньше ржаветь. Трубу положат на «подушки».

- Застройщик приходит получает техусловия, мы прописываем ему, что нужно сделать, как сделать. Некоторые застройщики делают так как положено, некоторые делают не как положено. Все проблемы расхлёбывает КБУ. Хотелось бы, чтобы проблемы застройки города и замены городских коммуникаций решались в комплексе. Чтобы не копать на новых красивых газонах, не ломать новые тротуары. Сейчас вот проблема с землей. Выкопали землю и вывезли. Люди возмущаются. Но скажите, как технике работать, если не убирать землю? Либо мы делаем, либо не делаем, технологию не обманешь. Если насыпать кучу земли, то не подойдет техника. Бердчанам надо знать, что приходится менять трубы, которым, к сожалению, много лет, и по-другому их заменить невозможно, - обратился к жителям улицы Красная Сибирь директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

Труба 80-ых годов при сроке службы 25 лет

Рядом лежит ещё одна труба-ровесница, неизвестно в каком состоянии

Мастера решают как в максимально короткие сроки заменить участок трубы

Инженеры решили как лучше заменить трубу

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