Правительством Новосибирской области направлено ходатайство на завершение еще 4 долгостроев региона
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Правительством Новосибирской области направлено ходатайство на завершение еще 4 долгостроев региона

11:54:096/24/2021Фото: pixabay.com
0

Правительством Новосибирской области подготовлено ходатайство в адрес Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (ППК «Фонд») о принятии решения в отношении еще четырех проблемных домов региона, которые планируется достраивать с применением механизма публично-правовой компании.

Правительством Новосибирской области направлено ходатайство на завершение еще 4 долгостроев региона

После одобрения данных объектов Наблюдательным Советом организации, будут решены проблемы почти 800 дольщиков.

«Сегодня в ППК «Фонд» направлены ходатайства на еще четыре долгостроя региона: это две очереди дома по ул. Дуси Ковальчук, 242 (застройщик – ООО «Интерпоток»), дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 (застройщик – ООО «НСК»), и по ул. Волховская, 37 (застройщик – ГК «ПТК-30»). Также в отношении данных домов в ППК «Фонд» специалистами регионального минстроя совместно с прокуратурой Новосибирской области и региональным фондом защиты прав дольщиков подготовлены и направлены пакеты документов, соответствующие требованиям публично-правовой компании. После проведения всех необходимых процедур и прохождения Наблюдательного совета ППК «Фонд», будут решены проблемы 774 дольщиков. На этом работа не останавливается, в настоящее время продолжается комплектация пакетов документов в ППК «Фонд» по еще 24 долгостроям региона», – отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По словам Алексея Колмакова, два года Правительством Новосибирской области велась колоссальная подготовительная и организационная работа, чтобы в регионе заработал механизм публично-правовой компании «Фонд». В данный момент 10 проблемных объектов региона одобрены Наблюдательным Советом ППК «Фонд»: три дома микрорайона «Закаменский», два дома по ул. Вилюйская, дом по ул. Печатников, 12, дома № 1 № 5 микрорайона «Новомарусино», долгострои в г. Обь и в р.п. Краснообск.

Кроме того, разработаны адресные алгоритмы выхода из кризисной ситуации и по остальным проблемным объектам Новосибирской области, в отношении которых планируется применять различные механизмы восстановления прав граждан, предусмотренных на территории региона – реализация масштабно-инвестиционных проектов, субсидирование подключения инженерных коммуникаций, лифтов и благоустройство территории, адресная помощь дольщикам.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

После провала РФ на Евро-2020 Губерниев высказался о Черчесове
Реакция Кремля на вылет сборной России с чемпионата Европы
Главные ошибки, которые выдадут возраст женщины
Черчесов рассказал о причинах поражения от Дании
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как разоблачать мошенников с помощью одной фразы
В каком случае человек не заболеет COVID-19: мнение Гинцбурга
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Малышева рассекретила самый лучший способ борьбы с комарами
долгостройбанкротзастройщик
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Достроят?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскИндийский штамм коронавируса есть в Новосибирске и Бердске, заявил министр Новосибирской области Константин Хальзов
    11:49:54 6/24/2021
    Индийский штамм коронавируса есть в Новосибирске и Бердске, заявил министр Новосибирской области Константин Хальзов
    В 130 километрах от Новосибирска экстренно сел вертолет санавиации с умирающим пациентом на борту
    11:31:09 6/24/2021
    В 130 километрах от Новосибирска экстренно сел вертолет санавиации с умирающим пациентом на борту
    БердскКовидный коллапс в Бердске: Для приема многочасовой очереди в красной зоне поликлинике №1 добавили врача - теперь их три
    11:29:00 6/24/2021
    Ковидный коллапс в Бердске: Для приема многочасовой очереди в красной зоне поликлинике №1 добавили врача - теперь их три
    24 июня - Красная Суперлуна-2021: как использовать мощь июньского Полнолуния
    11:20:49 6/24/2021
    24 июня - Красная Суперлуна-2021: как использовать мощь июньского Полнолуния
    БердскПочему отменили выпускной бал 2021 году на площади Горького в Бердске, стало известно
    11:19:43 6/24/2021
    Почему отменили выпускной бал 2021 году на площади Горького в Бердске, стало известно
    БердскИз вредности перекрыл дорогу в узком дворе дома за ТЦ "Орбита" автохам в Бердске. И ушел
    11:17:00 6/24/2021
    Из вредности перекрыл дорогу в узком дворе дома за ТЦ "Орбита" автохам в Бердске. И ушел
    Летный директор авиакомпании S7 брал взятки в 1,5 млн рублей за трудоустройство пилотом на первый в России Airbus A320neo
    11:14:55 6/24/2021
    Летный директор авиакомпании S7 брал взятки в 1,5 млн рублей за трудоустройство пилотом на первый в России Airbus A320neo
    Кадыров во время встречи с Путиным назвал себя "преданным пехотинцем президента"
    11:06:48 6/24/2021
    Кадыров во время встречи с Путиным назвал себя "преданным пехотинцем президента"
    БердскКогда талантливые школьники Бердска смогут обналичить 3000 рублей от мэра Евгения Шестернина: Называем дату и время
    10:57:22 6/24/2021
    Когда талантливые школьники Бердска смогут обналичить 3000 рублей от мэра Евгения Шестернина: Называем дату и время
    БердскПротивопоказания и побочные эффекты «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: Какую вакцину против коронавируса поставить
    10:47:52 6/24/2021
    Противопоказания и побочные эффекты «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: Какую вакцину против коронавируса поставить