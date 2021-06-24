Правительством Новосибирской области направлено ходатайство на завершение еще 4 долгостроев региона

После одобрения данных объектов Наблюдательным Советом организации, будут решены проблемы почти 800 дольщиков.
«Сегодня в ППК «Фонд» направлены ходатайства на еще четыре долгостроя региона: это две очереди дома по ул. Дуси Ковальчук, 242 (застройщик – ООО «Интерпоток»), дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 (застройщик – ООО «НСК»), и по ул. Волховская, 37 (застройщик – ГК «ПТК-30»). Также в отношении данных домов в ППК «Фонд» специалистами регионального минстроя совместно с прокуратурой Новосибирской области и региональным фондом защиты прав дольщиков подготовлены и направлены пакеты документов, соответствующие требованиям публично-правовой компании. После проведения всех необходимых процедур и прохождения Наблюдательного совета ППК «Фонд», будут решены проблемы 774 дольщиков. На этом работа не останавливается, в настоящее время продолжается комплектация пакетов документов в ППК «Фонд» по еще 24 долгостроям региона», – отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
По словам Алексея Колмакова, два года Правительством Новосибирской области велась колоссальная подготовительная и организационная работа, чтобы в регионе заработал механизм публично-правовой компании «Фонд». В данный момент 10 проблемных объектов региона одобрены Наблюдательным Советом ППК «Фонд»: три дома микрорайона «Закаменский», два дома по ул. Вилюйская, дом по ул. Печатников, 12, дома № 1 № 5 микрорайона «Новомарусино», долгострои в г. Обь и в р.п. Краснообск.
Кроме того, разработаны адресные алгоритмы выхода из кризисной ситуации и по остальным проблемным объектам Новосибирской области, в отношении которых планируется применять различные механизмы восстановления прав граждан, предусмотренных на территории региона – реализация масштабно-инвестиционных проектов, субсидирование подключения инженерных коммуникаций, лифтов и благоустройство территории, адресная помощь дольщикам.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области