СК проверит всех пилотов S7 за время работы в компании летного директора Бадракова

Следственный комитет собирается проверить все документы в подразделении S7 Airlines, где работал летный директор авиакомпании Мансур Бадраков, подозреваемый в получении 1,5 млн рублей за трудоустройство в компании на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo. В организации опросят всех сотрудников, которые работали в подразделении подозреваемого, а также пилотов за тот период, когда он занимал управляющую должность.
"Следователи собираются опросить всех сотрудников и пилотов авиакомпании S7 Airlines, которые так или иначе пересекались с ним по работе, а также в связи с его должностными обязанностями руководителя. Кроме того, в том подразделении, где Бадраков долгое время состоял в должности летного директора, будет изучена вся документация компании", - сообщают источники.
Напомним, летного директора авиакомпании S7 Мансура Бадракова задержали при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo. Вместе с ним задержан и еще один сотрудник летного директората – ведущий пилот-инструктор. Их подозревают в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере и посредничестве в коммерческом подкупе соответственно. Уголовное дело возбуждено по материалам управления «Т» СЭБ ФСБ России.
Как считают следователи, 21 июня 2021 года лётный директор авиакомпании через посредника - ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 млн рублей за оказание содействия в его трудоустройстве в авиакомпанию. Он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ, сообщили в Следственном комитете.