В ВОЗ одобрили вакцинацию подростков от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения впервые согласилась с тем, что вакцину против ковида можно использовать для профилактики у детей и подростков. Но раньше там утверждали, что прививать пациентов младше 18 лет не следует, так как нет достаточных данных о безопасном использовании препаратов для этой категории. В обновленных рекомендациях говорится, что немецко-американская вакцина Pfizer «может быть предложена детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска».
Отметим, что в России также готовят к вакцинирования подростков – в правительстве рассказали об исследованиях «Спутника V» на добровольцах 12−17 лет. Многие педиатры считают, что это необходимо, так как дети и подростки могут быть переносчиками инфекции.
Отметим, что о вакцинировании подростков уже заявили Польша, Германия, Франция, Великобритания. Кроме того, прививки от COVID-19 уже делают детям в Италии и Румынии.
В России же испытания на подростках начнутся в середине июня. Пробовать будут «Спутник». Всего в группу испытуемых войдет 350 подростков от 12 до 15 лет. Вакцина им будет сделана в меньшей дозировке, чем взрослым.