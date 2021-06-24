В ВОЗ одобрили вакцинацию подростков от коронавируса
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В ВОЗ одобрили вакцинацию подростков от коронавируса

1:12:076/24/2021Фото: pixabay
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Многие врачи считают, что прививать их нужно, так как подростки могут быть переносчиками инфекции.

В ВОЗ одобрили прививки от ковида для подростков

Всемирная организация здравоохранения впервые согласилась с тем, что вакцину против ковида можно использовать для профилактики у детей и подростков. Но раньше там утверждали, что прививать пациентов младше 18 лет не следует, так как нет достаточных данных о безопасном использовании препаратов для этой категории. В обновленных рекомендациях говорится, что немецко-американская вакцина Pfizer «может быть предложена детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска».

Отметим, что в России также готовят к вакцинирования подростков – в правительстве рассказали об исследованиях «Спутника V» на добровольцах 12−17 лет. Многие педиатры считают, что это необходимо, так как дети и подростки могут быть переносчиками инфекции.

Отметим, что о вакцинировании подростков уже заявили Польша, Германия, Франция, Великобритания. Кроме того, прививки от COVID-19 уже делают детям в Италии и Румынии.

В России же испытания на подростках начнутся в середине июня. Пробовать будут «Спутник». Всего в группу испытуемых войдет 350 подростков от 12 до 15 лет. Вакцина им будет сделана в меньшей дозировке, чем взрослым.

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