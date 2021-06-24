Процедура оформления сертификата на услуги автосервиса
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Процедура оформления сертификата на услуги автосервиса

1:11:386/24/2021Фото: 1okno.com
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Услуги автосервиса – это прибыльное направление в бизнесе.

сертификация услуг СТО
Услуги автосервиса – это прибыльное направление в бизнесе

Клиентами СТО являются не только автовладельцы-физические лица, но и различные компании, у которых есть в собственности (или пользовании) транспорт. При этом каждый из заказчиков услуг хочет быть уверен в высоком качестве обслуживания, наличии квалифицированных работников и современного оборудования на станции техобслуживания.

Документальным подтверждением этого выступает сертификат соответствия. Если у компании есть в наличии указанный документ, то это означает, что ее деятельность отвечает требованиям действующих стандартов. В этом случае клиент может рассчитывать на качественное обслуживание и не беспокоиться о техническом состоянии авто и собственной безопасности.

Что дает сертификат соответствия на услуги автосервиса?

Начать нужно с того, что этот документ не входит в перечень обязательных разрешений для легитимного функционирования станции техобслуживания. Оформление носит исключительно добровольный характер – выдается в СДС, зарегистрированной в Росстандарте, на период от 1 до 3 лет.

Добровольный сертификат соответствия предоставляет субъекту хозяйствования следующие преимущества:


  • позволяет укрепить позиции на рынке и повысить уровень конкурентоспособности;
  • способствует повышению уровня доверия потенциальных и постоянных клиентов;
  • увеличивает шанс победы, если участвовать в тендерах и муниципальных торгах;
  • влияет на рост инвестиционной привлекательности автосервиса.

Именно поэтому многие предприниматели, занимающиеся техобслуживанием и ремонтом авто, непосредственно заинтересованы в получении данного документа.

На какие услуги СТО оформляется сертификат?

Сертификат соответствия оформляется в отношении следующих направлений деятельности автосервиса:

  • ремонта легковых и грузовых автотранспортных средств – двигателя, рулевого управления, электрооборудования и иного;
  • техобслуживания авто;
  • покраски;
  • проведения сварочных работ;
  • шумоизоляции авто;
  • тонировки стекол;
  • установки охранных систем;
  • переоборудования автомобиля и иных.

Подтверждение соответствия уровня обслуживания проводится по одной из трех схем, что предполагает оценку следующих показателей:

  1. Порядка предоставления услуг – изучается документация, регламентирующая деятельность СТО, наличие необходимого оборудования и инвентаря.
  2. Мастерства исполнителя – анализируется уровень квалификации сотрудников, проверяется наличие требуемых знаний и практических навыков.
  3. Системы менеджмента качества – выполняется проверка функционирования СМК на предприятии (контроль за выполнением работ, проведение корректирующих мероприятий, документирование процедур).

Порядок оформления сертификата на услуги СТО

Сертификация услуг СТО состоит из следующих этапов:

  • подачи заявки на проведение оценочных мероприятий в сертификационный орган;
  • уточнения деталей прохождения процедуры в каждом индивидуальном случае – консультации возможны онлайн и по телефону;
  • предоставления необходимого пакета документации и сведений;
  • проведения детального аудита компании – по его итогам составляется акт;
  • оформления сертификата – сведения о нем вносятся во внутренний реестр системы сертификации;
  • выдачи документа заявителю – при желании можно воспользоваться услугами курьерской доставки.

В процессе сертификации станции техобслуживания осуществляется выезд экспертов (экспертной комиссии) по месту нахождения компании для проведения комплексной проверки. В ходе аудита проверяется наличие:

  • локальных нормативных актов, регламентирующих функционирование СТО – документация должна отвечать предъявляемым требованиям;
  • необходимых помещений для выполнения работ;
  • оборудования, приспособлений, инструментов и расходных материалов;
  • специалистов с нужным уровнем квалификации и опытом.

Что потребуется предоставить для получения сертификата?

Чтобы пройти данную процедуру и получить сертификат на услуги СТО, предпринимателю предстоит сформировать комплект данных, состоящий из:

  • списка видов деятельности с указанием кодов;
  • документации, подтверждающей наличие необходимых помещений – соглашение об аренде, или свидетельство о праве собственности;
  • подтверждения наличия материально-технических ресурсов – оборудования, устройств, инструментария, комплектующих;
  • копий трудовых книжек и удостоверений о повышении квалификации сотрудников;
  • заверенных заявителем копий регистрационных документов – свидетельств ИНН, ОРГН;
  • копии устава (учредительного договора);
  • выписки из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП).

Перечисленная информация для выполнения оценочных мероприятий может дополняться. Точный перечень огласит эксперт после изучения заявки от компании.

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