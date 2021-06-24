Процедура оформления сертификата на услуги автосервиса

Клиентами СТО являются не только автовладельцы-физические лица, но и различные компании, у которых есть в собственности (или пользовании) транспорт. При этом каждый из заказчиков услуг хочет быть уверен в высоком качестве обслуживания, наличии квалифицированных работников и современного оборудования на станции техобслуживания.
Документальным подтверждением этого выступает сертификат соответствия. Если у компании есть в наличии указанный документ, то это означает, что ее деятельность отвечает требованиям действующих стандартов. В этом случае клиент может рассчитывать на качественное обслуживание и не беспокоиться о техническом состоянии авто и собственной безопасности.
Что дает сертификат соответствия на услуги автосервиса?Начать нужно с того, что этот документ не входит в перечень обязательных разрешений для легитимного функционирования станции техобслуживания. Оформление носит исключительно добровольный характер – выдается в СДС, зарегистрированной в Росстандарте, на период от 1 до 3 лет.
Добровольный сертификат соответствия предоставляет субъекту хозяйствования следующие преимущества:
- позволяет укрепить позиции на рынке и повысить уровень конкурентоспособности;
- способствует повышению уровня доверия потенциальных и постоянных клиентов;
- увеличивает шанс победы, если участвовать в тендерах и муниципальных торгах;
- влияет на рост инвестиционной привлекательности автосервиса.
Именно поэтому многие предприниматели, занимающиеся техобслуживанием и ремонтом авто, непосредственно заинтересованы в получении данного документа.
На какие услуги СТО оформляется сертификат?Сертификат соответствия оформляется в отношении следующих направлений деятельности автосервиса:
- ремонта легковых и грузовых автотранспортных средств – двигателя, рулевого управления, электрооборудования и иного;
- техобслуживания авто;
- покраски;
- проведения сварочных работ;
- шумоизоляции авто;
- тонировки стекол;
- установки охранных систем;
- переоборудования автомобиля и иных.
Подтверждение соответствия уровня обслуживания проводится по одной из трех схем, что предполагает оценку следующих показателей:
- Порядка предоставления услуг – изучается документация, регламентирующая деятельность СТО, наличие необходимого оборудования и инвентаря.
- Мастерства исполнителя – анализируется уровень квалификации сотрудников, проверяется наличие требуемых знаний и практических навыков.
- Системы менеджмента качества – выполняется проверка функционирования СМК на предприятии (контроль за выполнением работ, проведение корректирующих мероприятий, документирование процедур).
Порядок оформления сертификата на услуги СТОСертификация услуг СТО состоит из следующих этапов:
- подачи заявки на проведение оценочных мероприятий в сертификационный орган;
- уточнения деталей прохождения процедуры в каждом индивидуальном случае – консультации возможны онлайн и по телефону;
- предоставления необходимого пакета документации и сведений;
- проведения детального аудита компании – по его итогам составляется акт;
- оформления сертификата – сведения о нем вносятся во внутренний реестр системы сертификации;
- выдачи документа заявителю – при желании можно воспользоваться услугами курьерской доставки.
В процессе сертификации станции техобслуживания осуществляется выезд экспертов (экспертной комиссии) по месту нахождения компании для проведения комплексной проверки. В ходе аудита проверяется наличие:
- локальных нормативных актов, регламентирующих функционирование СТО – документация должна отвечать предъявляемым требованиям;
- необходимых помещений для выполнения работ;
- оборудования, приспособлений, инструментов и расходных материалов;
- специалистов с нужным уровнем квалификации и опытом.
Что потребуется предоставить для получения сертификата?Чтобы пройти данную процедуру и получить сертификат на услуги СТО, предпринимателю предстоит сформировать комплект данных, состоящий из:
- списка видов деятельности с указанием кодов;
- документации, подтверждающей наличие необходимых помещений – соглашение об аренде, или свидетельство о праве собственности;
- подтверждения наличия материально-технических ресурсов – оборудования, устройств, инструментария, комплектующих;
- копий трудовых книжек и удостоверений о повышении квалификации сотрудников;
- заверенных заявителем копий регистрационных документов – свидетельств ИНН, ОРГН;
- копии устава (учредительного договора);
- выписки из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП).
Перечисленная информация для выполнения оценочных мероприятий может дополняться. Точный перечень огласит эксперт после изучения заявки от компании.