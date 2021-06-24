Профессиональная чистка зубов
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Профессиональная чистка зубов

1:17:006/24/2021Фото: dentist-stom.ru
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Профессиональная чистка зубов - это интенсивная чистка специальными инструментами.

чистка зубов
Профессиональная чистка зубов - это интенсивная чистка специальными инструментами

Цель состоит в том, чтобы удалить патогенные и косметически раздражающие отложения, которые увеличивают риск кариеса и пародонтита.

Зачем нужна профессиональная чистка зубов

Профессиональная чистка зубов -  это звуковые инструменты, порошковая струйная техника и ручные инструменты, благодаря которым налет удаляется, а именно на поверхности зубов, в межзубных промежутках и на доступной поверхности корня зуба, то есть также ниже линии десен.

Затем зубы полируются, что затрудняет прилипание новых бактерий, и, наконец, фторирование лаком или гелем для защиты зубов от кариеса.

Он также включает советы по правильной гигиене полости рта в домашних условиях, что имеет решающее значение для здоровья полости рта в долгосрочной перспективе. Именно поэтому все чаще в интернете встречается запрос "Чистка зубов цена".

На что обратить внимание при чистке зубов

Время, необходимое для профессиональной чистки зубов, зависит от состояния и количества зубов. Обычно это занимает около часа для взрослых.

Персонал клиники всегда должен мотивировать и направлять пациентов в вопросах личной гигиены полости рта, то есть объяснять правильное использование зубных щеток, зубной нити, межзубных щеток или фторидов.

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