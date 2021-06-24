Что такое процессор и для чего он нужен
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что такое процессор и для чего он нужен

1:28:006/24/2021Фото: baikalelectronics.ru
0

Хотите знать, что такое процессор и для чего он нужен? Мы вам это объясним.

процессор baikal
Что такое процессор и для чего он нужен

Процессор - это сердце компьютера и других устройств. Без него не работает ни одно оборудование. Другие названия процессора - главный процессор или центральный процессор, или для краткости ЦП.


Сердце компьютера: процессор

Процессор часто называют сердцем компьютера или его мозгом. Эти метафоры показывают, насколько важен процессор для работы компьютера.


Подобно сердцу, процессор также работает на определенной тактовой частоте. Чем выше эта частота, тем быстрее работает процессор и, следовательно, компьютер. Так работают все процессоры, в том числе и наш российский процессор. Частота измеряется в герцах, один герц соответствует одному циклу в секунду.


Задачи ЦП: вычисление и управление

ЦП обрабатывает команды и управляет функциями устройства. Например, когда вы нажимаете клавишу на клавиатуре: процессор принимает этот ввод как команду, вычисляет его и выполняет команду.


Например, он может вывести на экран букву в качестве вывода. Для этого процессор связывается с основной памятью и периферийными устройствами, такими как мышь и клавиатура, и данные передаются между ними с помощью так называемой системы шин.


С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем
Стало известно, сколько Россия получит за выступление на Евро
Меркель сделала заявление о благодарности Путину
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Потомок Пушкина умерла после заражения коронавирусом
Вакцина, которую можно использовать неограниченное количество раз
О какой опасности в Турции предупредили россиян
Эксперты раскрыли главную ошибку во время утреннего душа
процессор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Минздрав открыл в Кольцово Новосибирска ковидный госпиталь
    1:45:36 6/24/2021
    Минздрав открыл в Кольцово Новосибирска ковидный госпиталь
    Иностранная авиация появилась в зоне учений военных в Тихом океане, заявили в Минобороны
    1:33:32 6/24/2021
    Иностранная авиация появилась в зоне учений военных в Тихом океане, заявили в Минобороны
    БердскОбезвоженный Микрорайон Бердска: Почему полгорода лишат горячей воды, объяснил директор КБУ Пронюшкин
    1:31:01 6/24/2021
    Обезвоженный Микрорайон Бердска: Почему полгорода лишат горячей воды, объяснил директор КБУ Пронюшкин
    Коварный штамм "дельта" любит молоденьких: 11 новостей о коронавирусе рассказала Голикова Путину
    1:26:10 6/24/2021
    Коварный штамм "дельта" любит молоденьких: 11 новостей о коронавирусе рассказала Голикова Путину
    Что можно и что опасно делать на Католическое Рождество Иоанна Крестителя 24 июня 2021 года
    1:20:10 6/24/2021
    Что можно и что опасно делать на Католическое Рождество Иоанна Крестителя 24 июня 2021 года
    Бердск«Видео себе засуньте в одно место»: Приехавшая на вызов малышке с аппендицитом медик «скорой» ЦГБ Бердска обматерила мать. Слушайте запись разговора
    1:14:34 6/24/2021
    «Видео себе засуньте в одно место»: Приехавшая на вызов малышке с аппендицитом медик «скорой» ЦГБ Бердска обматерила мать. Слушайте запись разговора
    В ВОЗ одобрили вакцинацию подростков от коронавируса
    1:12:07 6/24/2021
    В ВОЗ одобрили вакцинацию подростков от коронавируса
    СК проверит всех пилотов S7 за время работы в компании летного директора Бадракова
    12:58:24 6/24/2021
    СК проверит всех пилотов S7 за время работы в компании летного директора Бадракова
    БердскУчредители «Бердск-Инвест» Николай Шамаль и Михаил Мурашов получат денежную компенсацию в 900 000 рублей за незаконное уголовное преследование
    12:35:52 6/24/2021
    Учредители «Бердск-Инвест» Николай Шамаль и Михаил Мурашов получат денежную компенсацию в 900 000 рублей за незаконное уголовное преследование
    Можно ли ходить на кладбище и на работу в католическое Рождество Иоанна Крестителя 24 июня
    12:20:18 6/24/2021
    Можно ли ходить на кладбище и на работу в католическое Рождество Иоанна Крестителя 24 июня