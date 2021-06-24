Что такое процессор и для чего он нужен

Процессор - это сердце компьютера и других устройств. Без него не работает ни одно оборудование. Другие названия процессора - главный процессор или центральный процессор, или для краткости ЦП.
Сердце компьютера: процессор
Процессор часто называют сердцем компьютера или его мозгом. Эти метафоры показывают, насколько важен процессор для работы компьютера.
Подобно сердцу, процессор также работает на определенной тактовой частоте. Чем выше эта частота, тем быстрее работает процессор и, следовательно, компьютер. Так работают все процессоры, в том числе и наш российский процессор. Частота измеряется в герцах, один герц соответствует одному циклу в секунду.
Задачи ЦП: вычисление и управление
ЦП обрабатывает команды и управляет функциями устройства. Например, когда вы нажимаете клавишу на клавиатуре: процессор принимает этот ввод как команду, вычисляет его и выполняет команду.
Например, он может вывести на экран букву в качестве вывода. Для этого процессор связывается с основной памятью и периферийными устройствами, такими как мышь и клавиатура, и данные передаются между ними с помощью так называемой системы шин.