Иностранная авиация появилась в зоне учений военных в Тихом океане, заявили в Минобороны
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Иностранная авиация появилась в зоне учений военных в Тихом океане, заявили в Минобороны

1:33:326/24/2021Фото: pixabay
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Основная часть российский учений проходила в центральной части Тихого океана.

Иностранную авиацию заметили в зоне российских учений

Российские военные завершили основную часть учений в ценральной части Тихого океана. Там, три бомбардировщика ТУ-95 и дальние бомбардировщики ТУ-22м3 отработали уничтожение противника. Как рассказали в Минобороны, в районе проведения учений была замечена иностранная аваация.

«На завершающем этапе учения флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер “Варяг” и фрегат “Маршал Шапошников” совместно с самолетами Воздушно-космических сил России отработали нанесение условного удара по критически важным объектам условного противника», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, 23 июня, в Черном море у границ России произошел инцидент. Там российские военные открыли стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Сначала наш сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в направлении эсминца, а потом самолет СУ-24М сбросил бомбы по курсу его движения. При этом, экипаж эсминца предупреждали о стрельбе в том случае, если он нарушит границу России, но никакой реакции не последовало.

Примечательно, что в минобороны Британии заявили, что никаких выстрелов и бомб в направлении движения эсминца не было. Отметим, что Defender ранее прибыл в порт Одессы для участия в совместных с Украиной учениях НАТО Sea Breeze.

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