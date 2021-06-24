Минздрав открыл в Кольцово Новосибирска ковидный госпиталь
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Минздрав открыл в Кольцово Новосибирска ковидный госпиталь

1:45:366/24/2021Фото: pixabay
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Также в области перепрофилировали несколько больниц под инфекционные отделения для лечения коронавирусных больных.

Ковидный госпиталь появился в Кольцово
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о том, что в больнице наукограда Кольцово открыли ковидный госпиталь.

«Госпиталь открылся больнице Кольцово в связи со сложившейся на территории региона эпидемической ситуацией», — сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Отметим, что до этого в Новосибирске из-за резкого скачка числа зараженных перепрофилировали Городскую клиническую больницу №12 и госпиталь ветеранов войн №2. Также для пациентов в возрасте от 3 до 18 лет с бессимптомным или легким течением болезни перепрофилировали детскую больницу №6.

Напомним, что за последние 7 дней в регионе резко выросло число новых зараженных коронавирусом. Из-за этого в области продлили действие режима повышенной готовности, наложили запрет на проведение массовых мероприятий и даже допустили введение обязательной вакцинации для некоторых категорий населения.

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