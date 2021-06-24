В Новосибирске с 1 июля 2021 вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Называем цены на воду, мусор и отопление

Уже с 1 июля в Новосибирске поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Так, с нового месяца увеличится цена холодной воды на 89 копеек и будет составлять 20,35 рубля. Стоимость горячей воды для клиентов СГК вырастет на 3,36 рубля и станет 117,90 рубля. Отопление также подорожает - для тех же потребителей Сибирской генерирующей компании он составит 1505,98 рубля за гигакалорию, это на 38,16 рубля больше, чем в первом полугодии.
Больше придется платить и за электроэнергию – цена с 2,8 рублей за киловатт поднимется до 2,93. Дороже станет и вывоз мусора – стоимость вырастет на 5 процентов и составит 439,62 рубля. Чтобы рассчитать плату за одного прописанного в квартире человека, тариф умножают на установленный норматив накопления отходов — 2,38 кубометра в год — и делят на 12. Получается, тариф на одного человека вырастет с 83,35 до 87,19 рубля.
Отметим, что в 2021 году рост конечного тарифа не должен превысить 5 процентов.