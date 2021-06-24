В Бердске закрыли супермаркет "Сантимо" на ул. Первомайской. Рассказываем, почему

В Бердске закрылся магазин «Сантимо» на улице Первомайской, 12. «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 июня, узнал в администрации сети магазинов «Быстроном» причину, по которой прекратил работу любимый многими горожанами супермаркет.
- На улице Ленина, 6/1 работает магазин нашей сети, приходите за покупками в "Астор". "Сантимо" закрылся из-за нерентабельности, - рассказали в администрации сети.
Напомним, что первый «Быстроном» был открыт в 2001 году в Новосибирске по улице Никитина. Его ассортимент составлял 600 наименований товаров, но приоритеты компании определились с первого же дня работы: только свежие продукты, быстрый и качественный сервис, привлекательные цены, разнообразный ассортимент.
- Сегодня в сеть магазинов «Быстроном» входят 26 супермаркетов в 7 городах Сибири: Новосибирске, Бердске, Искитиме, Томске, Северске, Барнауле и Бийске. При этом с годами мы не просто расширяем зону своего присутствия – мы совершенствуемся с каждым новым магазином, - говорится на сайте компании.