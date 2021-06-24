В Бердске закрыли супермаркет "Сантимо" на ул. Первомайской. Рассказываем, почему
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске закрыли супермаркет "Сантимо" на ул. Первомайской. Рассказываем, почему

3:01:426/24/2021,Маргарита МартыноваФото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
0

Сегодня в сеть магазинов «Быстроном» входят 26 супермаркетов в 7 городах Сибири: Новосибирске, Бердске, Искитиме, Томске, Северске, Барнауле и Бийске.

Объявление на дверях закрывшегося магазина

В Бердске закрылся магазин «Сантимо» на улице Первомайской, 12. «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 июня, узнал в администрации сети магазинов «Быстроном» причину, по которой прекратил работу любимый многими горожанами супермаркет.

- На улице Ленина, 6/1 работает магазин нашей сети, приходите за покупками в "Астор". "Сантимо" закрылся из-за нерентабельности, - рассказали в администрации сети.

Напомним, что первый «Быстроном» был открыт в 2001 году в Новосибирске по улице Никитина. Его ассортимент составлял 600 наименований товаров, но приоритеты компании определились с первого же дня работы: только свежие продукты, быстрый и качественный сервис, привлекательные цены, разнообразный ассортимент.

- Сегодня в сеть магазинов «Быстроном» входят 26 супермаркетов в 7 городах Сибири: Новосибирске, Бердске, Искитиме, Томске, Северске, Барнауле и Бийске. При этом с годами мы не просто расширяем зону своего присутствия – мы совершенствуемся с каждым новым магазином, - говорится на сайте компании.

Магазин закрылся

Россияне жестко ответили решившей вернуться в РФ Хаматовой
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Ученые назвали неожиданный способ защиты от COVID
Убийство в детском лагере: названа реальначя причина
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Матвиенко жестко высказалась о футбольной политике в стране
Хиллари Клинтон сделала заявление о Путине после саммита в Женеве
О чем заявила на допросе зарезавшая коллегу вожатая
Тимошенко громкой фразой предупредила народ о беде с 1 июля
магазинзакрылсянерентабелен
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хороший был магазин?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ Бердске закрыли супермаркет "Сантимо" на ул. Первомайской. Рассказываем, почему
    3:01:42 6/24/2021
    В Бердске закрыли супермаркет "Сантимо" на ул. Первомайской. Рассказываем, почему
    Почему в Новосибирске возле скорой помощи №2 образовалась огромная очередь из "неотложек", ответил Минздрав
    2:38:43 6/24/2021
    Почему в Новосибирске возле скорой помощи №2 образовалась огромная очередь из "неотложек", ответил Минздрав
    Что можно и что нельзя есть в Петровское заговенье 27 июня? Как подготовиться к посту
    2:20:02 6/24/2021
    Что можно и что нельзя есть в Петровское заговенье 27 июня? Как подготовиться к посту
    В Новосибирске с 1 июля 2021 вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Называем цены на воду, мусор и отопление
    2:10:17 6/24/2021
    В Новосибирске с 1 июля 2021 вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Называем цены на воду, мусор и отопление
    Минздрав открыл в Кольцово Новосибирска ковидный госпиталь
    1:45:36 6/24/2021
    Минздрав открыл в Кольцово Новосибирска ковидный госпиталь
    Иностранная авиация появилась в зоне учений военных в Тихом океане, заявили в Минобороны
    1:33:32 6/24/2021
    Иностранная авиация появилась в зоне учений военных в Тихом океане, заявили в Минобороны
    БердскОбезвоженный Микрорайон Бердска: Почему полгорода лишат горячей воды, объяснил директор КБУ Пронюшкин
    1:31:01 6/24/2021
    Обезвоженный Микрорайон Бердска: Почему полгорода лишат горячей воды, объяснил директор КБУ Пронюшкин
    Коварный штамм "дельта" любит молоденьких: 11 новостей о коронавирусе рассказала Голикова Путину
    1:26:10 6/24/2021
    Коварный штамм "дельта" любит молоденьких: 11 новостей о коронавирусе рассказала Голикова Путину
    Что можно и что опасно делать на Католическое Рождество Иоанна Крестителя 24 июня 2021 года
    1:20:10 6/24/2021
    Что можно и что опасно делать на Католическое Рождество Иоанна Крестителя 24 июня 2021 года
    Бердск«Видео себе засуньте в одно место»: Приехавшая на вызов малышке с аппендицитом медик «скорой» ЦГБ Бердска обматерила мать. Слушайте запись разговора
    1:14:34 6/24/2021
    «Видео себе засуньте в одно место»: Приехавшая на вызов малышке с аппендицитом медик «скорой» ЦГБ Бердска обматерила мать. Слушайте запись разговора