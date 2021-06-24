Почему в Новосибирске возле скорой помощи №2 образовалась огромная очередь из "неотложек", ответил Минздрав
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Почему в Новосибирске возле скорой помощи №2 образовалась огромная очередь из "неотложек", ответил Минздрав

2:38:436/24/2021Фото: АСТ 54
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Территория учреждения заполнена машинами настолько, что некоторым приходится дожидаться своей очереди за забором.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Накануне, в Октябрьском районе Новосибирска, возле больницы Скорой медицинской помощи №2 местные жители заметили огромное скопление машин «скорой». Люди были крайне обеспокоены этим фактом, некоторые решили что в городе настоящая эпидемия коронавируса. Территория учреждения заполнена машинами настолько, что некоторым приходится дожидаться своей очереди за забором. Кстати, подобное происходило и с 14 по 16 июня.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, с чем связано такое количество машин возле больницы:

«Скопление машин скорой помощи у больницы скорой медицинской помощи № 2 связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. 23 июня больница работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с симптомами пневмонии и коронавируса. В течение суток в стационар обратились 189 человек. В приемном покое работали 13 врачей. После дообследования госпитализация потребовалась менее 50% обратившихся», - говорится в сообщении

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