В рубрику "Сообщи свои новости" написало Руководство в лице Москвина Владимира Николаевича и работники маршрута № 12 (ООО «Экспресс-сервис»):Хотим выразить благодарность главе города Бердска Шестернину Евгению Анатольевичу Председателю Совета депутатов Голубеву Владимиру Алексеевичу Директору МКУ ЖКХ Совбанову Максиму Флюровичу И всем кто поддержал решение о проведении капитального ремонта дороги по ул. Промышленная в г. Бердске, а также участвовал в выполнении этого ремонта. Мы осуществляем перевозку пассажиров по маршруту № 12. Ряд последних лет перевозка в районе ул. Промышленная представляла собой «хождение по мукам», это и дискомфорт для пассажиров, постоянные поломки транспорта. В мае 2021 года проведен капитальный ремонт дороги по ул. Промышленная. Ремонт проведен оперативно и качественно.
Благодарю за ремонт ул. Промышленной мэра Бердска Евгения Шестернина
2:41:396/24/2021
Ремонт проведен оперативно и качественно.
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