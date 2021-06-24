Поезд насмерть сбил 51-летнего мужчину в наушниках под Новосибирском

Сегодня ночью в Новосибирске произошла трагедия – поезд насмерть сбил мужчину. Как стало известно, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская. Выяснилось, что поезд сбил мужчину между станциями Буготак и Восточная.
На место сразу же прибыли правоохранители и выяснили, что 51-летний местный житель шел вдоль железнодорожных путей и слушал музыку через наушники, не реагируя на сигналы повышенной громкости, подаваемые локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но составу не хватило тормозного пути, чтобы избежать столкновения с человеком. От полученных травм мужчина скончалась на месте.
Транспортные полицейские призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Помните: при подходе к железнодорожным путям необходимо выключить музыку, снять наушники, а также объемные и ограничивающие обзор капюшоны.