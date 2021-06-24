Как повысить пенсию россиянам в 2021 году, объяснил ПФР
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Как повысить пенсию россиянам в 2021 году, объяснил ПФР

3:12:086/24/2021Фото: pixabay.com
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Если же речь идет о гражданах, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами 1 группы, на иждивении которых находится ребенок-студент, то размер фиксированной выплаты составит 14 103 рубля 79 копеек.

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Получатели пенсий, у которых находятся на иждивении дети-студенты, имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. Фиксированная выплата – это аналог базовой части пенсии, которая выплачивается всем получателям страховых пенсий.

Повышение к фиксированной выплате назначается до совершеннолетия детей независимо от факта учёбы и иждивения, а родителям детей, продолжающих обучение в учебном заведении на очном отделении, эта доплата продлевается на период обучения либо до достижения ребенком возраста 23-х лет.

Право на увеличение фиксированной выплаты имеют оба родителя одновременно, в случае подтверждения нахождения на их иждивении ребенка-студента. Это же право распространяется на бабушек-дедушек, если ребенок-студент находится на их иждивении. В данном случае (если речь идет о бабушках-дедушках) право должно быть подтверждено решением суда.

Общеустановленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2021-м году составляет 6 044 рубля 48 копеек в месяц. В повышенном размере при наличии на иждивении одного ребенка, который проходит обучение, размер фиксированной выплаты неработающего пенсионера составит 8 059 рублей 31 копейку в месяц. Если же речь идет о гражданах, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами 1 группы, на иждивении которых находится ребенок-студент, то размер фиксированной выплаты составит 14 103 рубля 79 копеек.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера предполагается и не требует подтверждения. А вот после того, как ребенку исполняется 18 лет, для продления доплаты специалистам ПФР необходима определенная информация. И здесь варианты следующие: если на момент достижения 18-летнего возраста ребенок уже обучается на очном отделении, то специалисты Пенсионного фонда, уточнив при необходимости факт обучения по телефону, самостоятельно делают запрос в образовательное учреждение и после подтверждения информации об обучении «автоматом» продляют доплату получателю пенсии. Если же 18 лет исполняется до поступления в вуз (или ссуз), то факт учебы (справка из учебного заведения), как и факт нахождения на иждивении ребенка-студента (справки о совместном с проживании, документы о доходах ребенка, решение суда и т.д.) необходимо подтвердить. Для этого следует обратиться в клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием.

При досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения, а также, если студент устраивается на работу, об этом необходимо незамедлительно сообщить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства, чтобы избежать переплат, которые придется возвращать государству. Сделать это можно через электронный сервис на сайте ПФР.

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