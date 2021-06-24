Москва-Путину 30 июня 2021: О чем россияне и жители Бердска спрашивают президента?

30 июня в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» пойдет ежегодная прямая линия с президентом, в ходе которой рассматриваются сотни тысяч вопросов россиян со всех концов страны. Например, в прошлом 2020 году на прямую линию поступило более 1,5 миллионов вопросов.
Многими вопросами Владимиру Владимировичу читатели делятся и с нами, с редакцией. Публикуем самые важные, самые волнующие вопросы, которые нам написали в «Сообщи свои новости» и в комментарии. Кроме того, напоминаем, что задавать вопросы нужно через приложение или сайт moskva-putinu.ru. Доступно несколько вариантов для того, чтобы задать вопрос: его можно написать в соцсетях, записать видеообращение или написать через приложение. Кроме того, вопросы принимаются по телефону: 8-800-200-40-40. Если линия занята, сообщение записывает автоответчик и затем оно обрабатывается оператором.
- Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! К Вам обращается Участник Боевых Действий в р. Чечня, военный пенсионер (военный стаж 33 года) Пупасова Антонина Макаровна, проживающая по адресу < ...>,Владимир Владимирович, убедительно прошу оказать содействие на Администрацию рес. Мордовия, Торбеевского района в наведении порядка на сельском кладбище с.Савва Торбеевского района большой техникой. Кладбище заросло кленом, сельские жители (старенькие пенсионеры), они не в силах что-то сделать, но ведь на кладбище лежат наши умершие родные, мой муж пожелал перед смертью лежать рядом с родителями на родной Земле, он тоже военный пенсионер, Участник Боевых действий в Чечне (1994-1996гг., 1999-2002гг.). выполнял Миротворческие задачи в р.Молдова, Грузино-Абхазском конфликте, родители его Ветераны Труда, на кладбище так же захоронены Участники Великой Отечественной войны очень много местных жителей и неужели такие уважаемые люди не заслужили лежать на ухоженном кладбище?.. Я обращалась к главе р.Мордовия, но мне ответили, что мое письмо направили в адрес главы Торбеевского района, глава Торбеевского района направил мое письмо на рассмотрение главе Николького сельского поселения, для рассмотрения этого вопроса, но глава Никольского поселения ничего не может сделать, так как средств и техники у главы Никольского поселения нет, поэтому этот вопрос остается не решенным, писать можно много, но надо оказать помощь техникой, чтобы выкорчевывать вокруг и внутри кладбища клен, старые поникшие деревья нужна техника, а потом сделать ограждение. Каждый год навещаю могилу мужа и я в ужасе, с местными жителями делали косметические субботники, но даже мусор складывать некуда. Вела разговор по телефону с Еленой Юрьевной, помощником Главы Торбеевского района р.Мордовия, фамилию не знаю, выслушала мою просьбу, больше не поднимает трубки. Очень надеюсь, что мое письмо и просьба как-то решится, будем услышаны властью страны и местной властью.. Местная власть только наши письма отправляют по инстанциям, а должного внимания для населения не уделяют, - пишет Антонина Пупасова.
- Уважаемый Владимир Владимирович. Повторно обращаются к Вам жители военного городка открытого типа № 54. г. Иваново. ул. Окуловой 84/18. Мы абсолютно гражданские люди, граждане Российской Федерации, имеющие несчастье проживать в настоящее время на территории военного городка. До 1993 года территория принадлежала дому отдыха «Харинка» . Квартиры, в которых мы проживаем, предоставлялись нашим родителям ещё в далеком 1947 году, как ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проработавшим на предприятии от 20 до 50 лет, имеющим множество государственных наград за военный и послевоенный периоды. 21.09.1993 года, всех нас, вместе с имуществом и квартирами, обманным путем (без уведомления), «продали» Министерству обороны. В договоре, который мы, жители дома, увидели только в конце 2019 года, есть пункт 4.6 в котором МО конкретно обещало заключить договора найма с жителями дома, но это оказалось большим обманом, никто и не собирался выполнять обещания. С 1993 года, с момента заключения договора передачи до сегодняшнего дня, несмотря на многократные обращения и в КЭЧ, и в Славянку, последующем в ЖКУ, военную прокуратуру, администрацию города, о надлежащем содержании дома, никаких ремонтов дома не проводилось. Сейчас, согласно результатам экспертизы «Ивановским бюро экспертизы» 2019 года «состояние дома аварийное, является непригодным для постоянного проживания, нахождение в нем составляет угрозу жизни и здоровью жизни», и наши "уважаемые" чиновники от Министерства обороны решили выселить нас всех, в никуда, на улицу, под надуманным предлогом, без предоставления жилья, а другого жилья мы не имеем, и не имеем возможности его приобрести. Проживающие в доме в основном пенсионеры и несовершеннолетние дети. Более того, МО решили лишить всех нас Российского гражданства, выселив нас из единственного жилья, снять с гос. регистрации, лишив, тем самым возможности обращения с медицинские, учебные, социальные, судебные и прочие учреждения, что не дает нам возможности защиты в судах. Что противоречит Конституции РФ. На сегодняшний день пяти семьям вынесены решения суда о выселении без предоставления иного жилья, а это дети и внуки участников войны. К примеру: мой отец воевал с первых дней ВОВ, был тяжело ранен в Белоруссии под г. Барановичи, а матушка сопровождала раненых бойцов на эшелонах. А самое главное, что все это происходит в год 75-76 лет Великой победы в Великой Отечественной Войне. Обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с огромной просьбой, помогите разобраться с данной ситуацией, - пишет Владимир Александрович.
- Что у нас медициной? Каждый день по ТВ сбор денег на немыслимые суммы, вылечить деток за бугром! Реклама просто это ужас, ни одну передачу невозможно посмотреть, предлагают отключать за приличные деньги! По сути рэкет, - пишут на сайте «Весь Искитим».
- Каждый год я задаю по прямой линии Путину В.В. вопрос о работе управляющих компаний и содержание жилищно-коммунального хозяйства в г. Кемерово, но ответа не получал. Вопрос очень серьёзный, управляющими компаниями в г. Кемерово торгуют, содержание общедомового имущества не улучшается. Например, ООО "РЭУ-9" в г. Кемерово, в смету на содержание общедомового имущества включают различных учредителей из числа родственников и всё это оплачивается жителями домов. Государственная жилищная инспекция Кузбасса и Министр ЖКХ на это не обращают никакого внимания. Все эти безобразия описаны в газете "Московский Комсомолец в Кузбассе" от 17-24 апреля 2019г., реакции со стороны руководства региона никакой, - пишет Владимир Степанов.
- Почему мы, Россия, должны только грозить Украине, Грузии и другим, не пора ли отключить их от халявы (нефть, газ, электроэнергия), все, что говорят, народ не имеет отношения к власти - это ложь. Сталин поставлял Гитлеру нефть и сталь, чтобы не страдал немецкий народ. Сравнение может оказаться реалией. Желаете, чтобы мысль стала реальностью, - пишут из Искитима
- Хотела бы затронуть тему ипотека и ребенок инвалид. У нас ипотека на 25 лет. Ипотеку брали 2019 год, ребёнку ещё не ставили инвалидность, и банк, конечно же, не вписал ребенка в долю в ипотечного жилья. Мы не молодые, нам обоим за 40 лет, муж тоже инвалид. Я бы хотела знать, что нам делать, если жильё ребенку-инвалиду не положено, так как у родителей есть ипотечное жильё, так нам ответила администрация, и так же ни каких субсидий на ипотеку. Ребёнок не вписан в долю, в случае нашей недееспособности ребенок останется без жилья, - пишет Оксана.
- Когда отменят пенсионную реформу, ведь большинство не доживают даже до 60лет. Про себя: мне 54, спина болит постоянно, врачи не могут вылечить, поэтому живу на обезболивающих, ведь работа физическая, слесарем, зарплата 14 000, молодежь за эти деньги работать не идет, вся бригада примерно моего возраста. Ведь где-то надо работать, если организм выдержит, возможно, до 60 дотяну, хотя скорее всего навряд ли, другой работы у нас в городе нет, - пишет аноним на сайте «Весь Искитим».
- Почему забыты пенсионеры? По тысяче примерно дают раз в год в январе, и тут же в январе за отопление поднимают на тысячу рублей, я уж не говорю про цены в магазинах? - спрашивает Николай.
- Я пенсионер, дожил до 65 лет, за отработанный стаж пенсия 15 тысяч, до ваших очередных "рывков" в экономике жил скромно. Накопления иссякли, пошел работать, сейчас от моих услуг отказались (по возрасту), меня считают высококвалифицированным специалистом, но есть тайный негласный возрастной запрет от правительства РФ, т.к. мы более подвержены к пандемии, чушь полнейшая, как и все Ваши обещания. Один вопрос: Когда Вы перестанете с ЕР врать? - делится Александр Собольников.
- Владимир Владимирович, у нас весь товар китайский, даже шурупы и то Китай, электроника Китай, где наш российский товар? - пишет Николай.
- Здравствуйте уважаемый господин президент РФ, В.В. Путин. Хочу обратиться к Вам с вопросом-пожеланием. В школах преподают предмет ОБЖ. На мой взгляд, именно этот предмет должен быть основным, главным и обязательным экзаменом в выпускных классах. Сдав этот предмет ученик может считаться аттестованным и подготовленным к дальнейшей самостоятельной жизни.
Какие программы должны изучаться на этом уроке:
1. Правила дорожного поведения для пешеходов
2. Правила поведения в общественных местах
3. Правила проживания в общежитиях, коммунальных и смежных квартирах
4. Правила этики и этикета в столовых, ресторанах, на кухне, на дискотеках, умение танцевать итд
5. Обязан знать основные законы уголовного кодекса
6. Умение написать жалобу, приказ, прошение, заявление, письмо
7. Правила поведения на митингах, демонстрациях и других публичных местах
8. Элементарные основы по ТБ на рабочем месте и при работе с бытовыми инструментами
9. Оказание первой медицинской помощи
10. Основы бизнеса и рыночной экономики
11. Основные правила философии
12. Отношения между людьми в быту и на производстве
13. Права и обязанности каждого гражданина РФ
14. Сексуальные (теоретически) навыки, Камасутра
15. Иные программы, направленные или связанные непосредственно с жизненными случаями
Знание этих прав и обязанностей позволит юноше стать более подготовленным к дальнейшей самостоятельной жизни, как в работе так и при дальнейшей учебе, - также пишет аноним.
- Мой муж с 1953 года рождения. Работает с 14 лет. Заработал пенсию 12 000 рублей. Можно прожить на эти деньги? Начал подрабатывать в школе сторожем, тешился индексаций пенсии. Это честно? От хорошей жизни пошел работать? Мне 54 года. Из-за пандемии лишилась работы, потому что после болезни ковидом не могла работать, а теперь никуда не берут. До пенсии пять лет. Доживу до пенсии? Кому нужна эта реформа. Пенсия маленькая, и ту не дают, - пишут на сайте «Весь Искитим».
- Да, я хочу задать вопрос, я живу в Нижнем Новгороде, когда у нас начнут сносить старые дома в Советском районе, улица Косогорная, совсем беда, старые дома на краю оврага, - пишет жительница Нижнего Новгорода.
- Работал ООО ТД «Настюша» г. Москва. Уволили по сокращению штатов 28.02.2019г., сегодня уже 23.06.2021г.!!! До сих пор не выплатили ни зарплату, ни отпускные, ни выходное пособие за 3 месяца? Как это назвать? Прошли суды! Денег нет... Это хамский беспредел руководства! И банкрот?! Сколько еще ждать? - пишет Станислав.
Прямая линия с Владимиром Путиным
30 июня 2021 года в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» состоится ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Начало эфира запланировано на 12:00 по Москве.
Задать вопрос можно в прямом эфире с помощью мобильного приложения «Москва — Путину».
Также можно отправить сообщение через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Кроме того, можно воспользоваться СМС- или ММС-сообщениями. Отправлять вопросы можно на номер 0–40–40, приниматься они будут также по телефону 8–800–200–40–40.
Каждый может задать вопрос президенту с помощью социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Причем принимать там будут не только текстовые сообщения — можно смело записывать видеообращение. Официальные группы программы в соцсетях — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Принимать заявки начали еще 20 июня. Отправить свой вопрос можно вплоть до 30 июня. В Единый центр обработки сообщений можно обратиться по номеру 8–800–200–40–40.