Шок: какие симптомы сохраняются у половины молодых людей с коронавирусом через 6 месяцев

В статье, опубликованной в престижном журнале Nature Medicine о длительном COVID, описываются стойкие симптомы через шесть месяцев после острого COVID-19, даже у изолированных в домашних условиях.
В исследовании Бергенской исследовательской группы по COVID-19 наблюдались инфицированные пациенты во время первой волны пандемии в Бергене, Норвегия, пишет medicalxpress.com.
«Основным новым открытием является то, что более пятидесяти процентов молодых людей в возрасте до 30 лет, изолированных дома, все еще имеют стойкие симптомы через шесть месяцев после легкого или умеренного заболевания», - объясняет лидер группы профессор Нина Лангеланд.
Наиболее частыми симптомами были потеря обоняния и / или вкуса, усталость, одышка, нарушение концентрации внимания и проблемы с памятью.
«Между высокими уровнями антител и симптомами наблюдалась значительная корреляция между высокими уровнями антител и симптомами у изолированных в домашних условиях пациентов, другими факторами риска возникновения симптомов были астма или другое хроническое заболевание легких» , - говорит профессор Ребекка Кокс, руководитель центра гриппа Университета Бергена и больницы Университета Хокеланда. и соруководитель исследовательской группы.
Нарушение памяти и трудности с концентрацией внимания
Среди не госпитализированных пациентов с COVID-19 тридцать процентов испытывали усталость, которая была наиболее распространенным симптомом. У детей в возрасте до 16 лет было меньше долговременных симптомов, чем у взрослых, но доцент Бьёрн Бломберг, первый автор статьи, подчеркивает, что «когнитивные симптомы нарушения памяти и проблем с концентрацией особенно беспокоят молодых людей в школе или в школе. университет и подчеркивает важность вакцинации для предотвращения долгосрочных последствий COVID-19 для здоровья».