Календарь ухода за огородом и садом на 25-27 июня: Что нельзя делать в это время?

25 и 26 июня луна будет проходить через созвездие Козерога. Луна в третьей фазе- убывающая. Козерог относится к средне плодородным знакам.
В эти два дня хорошо заниматься с растениями, которые дают урожай под землей. Пропалывать и окучивать картофель, можно его обрабатывать от колорадского жука.
Благоприятным будет посев укропа, петрушки, шпината. Можно высаживать многолетние щавель и ревень. Кочанные виды салатов и ароматные травы - мелиссу и мяту.
Из цветов можно высаживать многолетники, клубнелуковичные цветы. Можно выкапывать и убирать на хранение луковицы.
Если вы собирались посадить новые саженцы деревьев и кустарников - сегодня самое благоприятное время.
Не рекомендуется прищипывать, обрезать, пасынковать, работать с корнями растений. Но можно убрать усы клубники и земляники.
Благоприятной будет прополка, рыхление почвы далеко от корней растений.
27 июня луна будет убывать в созвездии Водолея. Водолей относится к неплодородным знакам зодиака, а потому любые посадочные и посевные работы не рекомендуются.
Можно сегодня заняться подросшей и высаженной рассадой помидоров и огурцов - формировать плети, удалять пасынки, прищипывать верхушки. То же касается и деревьев и кустарников - благоприятны обрезки.
На грядках можно заниматься наведением порядка: полоть рыхлить сухую землю, прореживать всходы.
Хорошо стричь газон и заниматься обработкой растений от вредителей.