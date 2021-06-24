Календарь ухода за огородом и садом на 25-27 июня: Что нельзя делать в это время?
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Календарь ухода за огородом и садом на 25-27 июня: Что нельзя делать в это время?

10:20:056/24/2021Фото: pixabay
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Конец июня ознаменован убывающей луной. В указанные даты луна будет проходить по знакам зодиака Козерог и Водолей. Что удачнее всего делать в эти два дня?

мята
Очень хорошо 25 и 26 июня садить мяту

25 и 26 июня луна будет проходить через созвездие Козерога. Луна в третьей фазе- убывающая. Козерог относится к средне плодородным знакам.

В эти два дня хорошо заниматься с растениями, которые дают урожай под землей. Пропалывать и окучивать картофель, можно его обрабатывать от колорадского жука.

Благоприятным будет посев укропа, петрушки, шпината. Можно высаживать многолетние щавель и ревень. Кочанные виды салатов и ароматные травы - мелиссу и мяту.

Из цветов можно высаживать многолетники, клубнелуковичные цветы. Можно выкапывать и убирать на хранение луковицы.

Если вы собирались посадить новые саженцы деревьев и кустарников - сегодня самое благоприятное время.

Не рекомендуется прищипывать, обрезать, пасынковать, работать с корнями растений. Но можно убрать усы клубники и земляники.

Благоприятной будет прополка, рыхление почвы далеко от корней растений.

27 июня луна будет убывать в созвездии Водолея. Водолей относится к неплодородным знакам зодиака, а потому любые посадочные и посевные работы не рекомендуются.

Можно сегодня заняться подросшей и высаженной рассадой помидоров и огурцов - формировать плети, удалять пасынки, прищипывать верхушки. То же касается и деревьев и кустарников - благоприятны обрезки.

На грядках можно заниматься наведением порядка: полоть рыхлить сухую землю, прореживать всходы.

Хорошо стричь газон и заниматься обработкой растений от вредителей.

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