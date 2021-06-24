Нужен или нет QR-код детям в ресторанах Москвы с 28 июня 2021?
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Нужен или нет QR-код детям в ресторанах Москвы с 28 июня 2021?

4:15:346/24/2021Фото: pixabay.com
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Указ мэра Москвы, опубликован на его сайте и правительстве.

Детей в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без QR-кодов
Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны Москвы без QR-кодов, говорится в указе мэра Москвы, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
"Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода: зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей… гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код", - говорится в указе.
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