Работодатель в Москве вправе отстранить от работы сотрудника без прививки от коронавируса

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказал, что теперь работодатель вправе отстранить от работы сотрудника, который отказался делать прививку от ковида при отсутствии противопоказаний.
"Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащим обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия", — говорится в сообщении.
При этом, если человека отстранили от работы по этой причине, зарплату начислять ему не будут все это время не будет включено в стаж, дающий право на отпуск.
"Кроме того, время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК России, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (часть 2 статьи 121 ТК России)", — говорится в сообщении.