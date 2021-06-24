При очистке водяной скважины погибла семья из четырех человек

Вчера, 23 июня, в Волгоградской области произошла трагедия. Там, при очистке водяной скважины в частном доме погибли четыре человека, все они – члены одной семьи. Как сообщили в следственном комитете, все произошло в поселке Колхозная Ахтуба.
74-летний пенсионер почувствовал себя плохо во время работы во дворе дома. Без сознания в помещении насосной его нашла жена и потом также потеряла сознание. За ними спустились дочь и 27-летний внук.
"Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами химического вещества. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении СК.