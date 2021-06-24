При очистке водяной скважины погибла семья из четырех человек
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При очистке водяной скважины погибла семья из четырех человек

4:35:396/24/2021Фото: pixabay
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Все они могли отравиться химическими веществами.

Семья задохнулась в скважине

Вчера, 23 июня, в Волгоградской области произошла трагедия. Там, при очистке водяной скважины в частном доме погибли четыре человека, все они – члены одной семьи. Как сообщили в следственном комитете, все произошло в поселке Колхозная Ахтуба.

74-летний пенсионер почувствовал себя плохо во время работы во дворе дома. Без сознания в помещении насосной его нашла жена и потом также потеряла сознание. За ними спустились дочь и 27-летний внук.

"Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами химического вещества. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении СК.

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