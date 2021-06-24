А где маска: Житель Екатеринбурга пожаловался в прокуратуру на министра обороны Шойгу

Правозащитник из Екатеринбурга Андрей Щукин пожаловался в военную прокуратуру на министра обороны России Сергей Шойгу. Как оказалось, Щукина не устроило то, что во время внеплановой проверки московского военкомата министр не соблюдал масочный режим.
В итоге, прокуратура перенаправила иск в Министерство обороны. Щукина это не устроило и он подал административный иск о бездействии к Московской городской прокуратуре. По мнению правозащитника, Шойгу плохо влияет на россиян своим поведением, коронавирусом с учетом того, что у него 10 июня умерла родственница — депутат Госдумы Лариса Шойгу.
«Казалось бы, умерла сестра, должен показывать пример, как себя обезопасить, но нет… В таком случае вопрос, что вы требуете от граждан, если сами нарушаете элементарные правила поведения в обществе? Политика двойных стандартов. Лицемерие», — говорит Щукин.