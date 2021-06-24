«Искитимцемент» организовал экскурсию для будущих предпринимателей

Знакомство ребят с цементным производством началось в музее предприятия, где размещены экспозиции, посвященные становлению и развитию промышленного гиганта, достижениям заводчан и трудовым династиям.
Со смотровой площадки ЗАО «Чернореченский карьер» (дочернее предприятие АО «Искитимцемент») экскурсанты увидели, как добывают необходимое для производства продукции сырье – известняк и глинистые сланцы, в цехе «Сырьевой» – ознакомились с технологией приготовления сырьевой смеси. В «Обжиге» гости понаблюдали за работой огромных, 170-метровых вращающихся печей, круглосуточно выпускающих клинкер – полуфабрикат для изготовления цемента, а также узнали о принципах работы современного рукавного фильтра, который был введен в эксплуатацию в 2019 году.
В цехе «Помол» объектами внимания стали цементные мельницы и новая сепараторная установка. Также будущие предприниматели побывали в цехе «Погрузка», где цемент тарируется и отгружается потребителям. В отделе технического контроля и лаборатории посетителям показали современное высокоточное оборудование и место хранения арбитражных проб. Представители завода отметили: благодаря современным технологиям и автоматизации цементникам удается обеспечить стабильно высокое качество выпускаемой продукции.
Увиденное вызвало у ребят неподдельный интерес. Экскурсия на крупное промышленное предприятие помогла им оценить масштабы производства и понять сложность технологических процессов, важность грамотного планирования и инвестирования средств в развитие. Обучающиеся с большим вниманием слушали экскурсовода, задавали представителям завода вопросы.
«Профориентационные мероприятия для студентов и школьников прочно вошли в практику завода. Они позволяют продемонстрировать промышленную мощь, вызвать интерес к отрасли, – отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Наша главная задача – дать представление о реальном производстве, помочь ребятам в выборе будущей профессии или места работы, привлечь в свои ряды талантливую молодежь, за которой будущее компании».
Материалы предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»