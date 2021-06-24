Полицейский прыснул в лицо из газового баллончика и ограбил прохожего ночью в Новосибирске
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Полицейский прыснул в лицо из газового баллончика и ограбил прохожего ночью в Новосибирске

5:34:136/24/2021Фото: Flickr
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Добычей правоохранителя стали 4 900 рублей и банковская карта.

Полицейский стал подозреваемым по делу об ограблении

20 июня ночью в Новосибирске произошло ограбление местного жителя.

В Кировском районе на улице Петухова неизвестный мужчина применил физическую силу и газовый баллончик для того, чтобы ограбить человека. Злоумышленник скрылся с места преступления после того, как забрал 4 900 рублей и банковскую карту.

Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Позже стало понятно, что нападавший был сотрудником полиции, дело передали в СК по Новосибирской области. Злоумышленника допросили и отправили домой под подписку о невыезде.

-Следователем выполнен в полном объеме комплекс первоначальных следственных действий. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

-В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали факт ограбления в ГУ МВД по Новосибирской области.

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