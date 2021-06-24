Полицейский прыснул в лицо из газового баллончика и ограбил прохожего ночью в Новосибирске

20 июня ночью в Новосибирске произошло ограбление местного жителя.
В Кировском районе на улице Петухова неизвестный мужчина применил физическую силу и газовый баллончик для того, чтобы ограбить человека. Злоумышленник скрылся с места преступления после того, как забрал 4 900 рублей и банковскую карту.
Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Позже стало понятно, что нападавший был сотрудником полиции, дело передали в СК по Новосибирской области. Злоумышленника допросили и отправили домой под подписку о невыезде.
-Следователем выполнен в полном объеме комплекс первоначальных следственных действий. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
-В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали факт ограбления в ГУ МВД по Новосибирской области.